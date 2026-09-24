No siempre se necesita un gimnasio lleno de máquinas y pesas para complementar una rutina de ejercicio. Para quienes buscan entrenar en casa, viajar con su equipo o simplemente tener una alternativa que ocupe poco espacio, las bandas de resistencia pueden ser una opción práctica.

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Este kit tiene precios desde $ 58.924 hasta $ 130.983, dependiendo de la opción elegida, y cuenta con diferentes niveles de resistencia. Además, incluye accesorios como asas y un anclaje para puerta, lo que permite ampliar los ejercicios que se pueden ejecutar.

La propuesta también apunta a distintos niveles de experiencia: desde personas que están comenzando a entrenar hasta quienes buscan complementar sus rutinas de fuerza, yoga, pilates o movilidad.

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Un kit para entrenar en diferentes lugares

Uno de los principales atractivos de estas bandas de resistencia es su portabilidad.

El conjunto incluye una bolsa de transporte impermeable, además de las bandas, asas y una correa de anclaje para puerta. Esto permite llevar el equipo al gimnasio, la casa, la oficina o incluso durante un viaje sin ocupar demasiado espacio.

La posibilidad de utilizarlas con diferentes puntos de apoyo también amplía el número de ejercicios que pueden hacerse.

Cinco niveles para modificar la intensidad

El kit ofrece cinco niveles de resistencia, que van desde:

5-15 libras

15-35 libras

25-65 libras

35-85 libras

50-125 libras

Esto permite modificar la intensidad de los ejercicios y aumentar progresivamente la resistencia a medida que se avanza en el entrenamiento.

Las bandas están fabricadas en goma y cuentan con asas antideslizantes, según las características suministradas del producto.

Para alguien que busca un equipo que pueda utilizarse en diferentes etapas de entrenamiento, tener varios niveles puede resultar más práctico que adquirir una única banda con resistencia fija.

No solo sirven para hacer fuerza

Aunque las bandas elásticas suelen asociarse con ejercicios de fuerza, este kit plantea diferentes posibilidades de uso.

Según la descripción del producto, pueden utilizarse para entrenamiento de fuerza, pilates, yoga y ejercicios de rehabilitación, además de rutinas dirigidas a grupos musculares específicos y trabajos de flexibilidad.

Eso sí, cuando se utilicen con fines de rehabilitación o ante una lesión, la intensidad y los ejercicios deberían ajustarse a las indicaciones de un profesional.

Su sistema permite modificar la resistencia, por lo que también pueden utilizarse para variar la dificultad de una misma rutina.

¿Qué dicen quienes ya las han probado?

Las opiniones suministradas muestran que uno de los aspectos más valorados es precisamente su versatilidad.

Un comprador señaló que son fáciles de usar y útiles, mientras que otro destacó que pueden servir para estirar o hacer ejercicio y las consideró apropiadas para diferentes edades.

También aparecen comentarios de usuarios que las han utilizado en el gimnasio para estirar antes de entrenar o para ejercicios en los que preferían evitar el uso de mancuernas.

Otro comprador valoró la resistencia de las bandas y su capacidad para mantener la tensión durante los ejercicios, aunque señaló que le gustaría contar con una referencia más visible sobre a qué peso equivalen las diferentes resistencias.

Estas opiniones son experiencias individuales y no garantizan el mismo resultado para todos los usuarios:

“Funcionan de maravilla. No sé qué esperaba, pero son geniales, fáciles de usar y muy útiles”

“¡Recomendamos estos productos para todas las edades! Son imprescindibles; no hay razón para no usarlos para estirar o incluso hacer ejercicio, ¡incluso si tienes alguna dolencia, mejor aún!”

“¡Son de excelente calidad y me encanta lo resistentes que son! Se estiran bastante bien, pero no tanto como para perder la tensión necesaria para el ejercicio. Las usé principalmente en el gimnasio para estirar antes de entrenar y para ejercicios en los que no era seguro usar mancuernas o que me causaban molestias innecesarias en las articulaciones (como muchos ejercicios de tríceps o sentadillas con muchas repeticiones, etc.). Otra cosa que me gustó es que son portátiles, así que puedes entrenar en cualquier lugar y, como tienen tantos usos, puedes ejercitar todo el cuerpo sin tener que cambiar constantemente de equipo”

Una alternativa para tener equipo de ejercicio sin ocupar demasiado espacio

Con precios desde $ 58.924, este tipo de kit puede resultar atractivo para quienes quieren incorporar resistencia a sus rutinas sin comprar pesas, máquinas u otros equipos voluminosos.

Sus diferentes niveles, el anclaje para puerta, las asas y la posibilidad de transportarlo en una bolsa hacen que la propuesta esté enfocada en la versatilidad.

Para quien busca comenzar a entrenar con bandas, complementar el gimnasio o tener un equipo que pueda llevar consigo durante un viaje, es una alternativa que permite trabajar con diferentes niveles de resistencia y ejercicios.

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