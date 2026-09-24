Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual, un dispositivo que busca llevar esta tecnología a un formato mucho más parecido al de unas gafas convencionales. Las Meta VR Glasses fueron anunciadas durante Meta Connect 2026 y tienen como principal característica un peso aproximado de 100 gramos.

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La compañía las plantea como un dispositivo para disfrutar películas, jugar videojuegos, trabajar con varias pantallas virtuales y acceder a diferentes experiencias de realidad virtual sin tener que utilizar uno de los tradicionales visores grandes que cubren buena parte de la cabeza.

Las nuevas gafas todavía no están disponibles para comprar. Meta confirmó que llegarán en 2027 y tendrán un precio inicial de 1.299 dólares en Estados Unidos, es decir 4’324.000 pesos colombianos aproximadamente. No obstante, la compañía no ha confirmado un precio ni una fecha específica de lanzamiento para Colombia.

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Acá, un video de las gafas:

¿Qué son las nuevas Meta VR Glasses?

Las Meta VR Glasses son unas gafas diseñadas para ofrecer experiencias de realidad virtual y computación espacial. En términos sencillos, permiten colocar imágenes y pantallas digitales frente al usuario para que pueda interactuar con ellas como si estuvieran presentes en su entorno.

Una de las principales diferencias frente a las Meta Quest es su diseño. Las gafas pesan aproximadamente 100 gramos, mientras que la compañía asegura que son cinco veces más ligeras que las Quest 3.

Para conseguirlo, Meta dividió el dispositivo en dos partes. Las gafas contienen las pantallas y los sensores, mientras que la batería y buena parte de los componentes necesarios para hacerlas funcionar están en un dispositivo independiente que el usuario puede llevar en un bolsillo, sujetar al cinturón o guardar en un bolso.

Esto significa que no se trata simplemente de unas gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta. Las nuevas Meta VR Glasses están diseñadas para ofrecer una experiencia de realidad virtual mucho más completa.

¿Qué se puede hacer con las Meta VR Glasses?

Meta quiere que las gafas sirvan para mucho más que jugar videojuegos. Uno de sus principales usos será el entretenimiento. La compañía las presentó como una especie de pantalla portátil que puede utilizarse para ver películas y otros contenidos. Además, Meta anunció experiencias relacionadas con películas en 3D y contenido con calidad IMAX.

También podrán utilizarse para jugar. Las gafas tendrán acceso a experiencias del ecosistema de realidad virtual de Meta y permitirán interactuar mediante la mirada, movimientos de las manos y, cuando sea necesario, controles.

Otro de los usos que Meta quiere impulsar es el trabajo. Las gafas pueden crear varias pantallas virtuales alrededor del usuario, por lo que una persona podría tener diferentes ventanas frente a ella sin necesitar físicamente varios monitores.

Por ejemplo, alguien podría utilizar una pantalla para trabajar, otra para consultar información y otra para comunicarse, todo dentro del mismo espacio virtual.

¿Las Meta VR Glasses necesitan controles?

Meta busca que buena parte de la interacción pueda hacerse utilizando la mirada y los movimientos de las manos. De esta manera, el usuario podrá seleccionar elementos o desplazarse por las diferentes opciones sin depender constantemente de controles físicos.

La compañía también anunció funciones de inteligencia artificial. Meta AI podrá utilizarse para hacer diferentes tareas dentro de la experiencia, como organizar el espacio de trabajo o reproducir contenido en aplicaciones compatibles.

¿Las Meta VR Glasses tienen pantalla?

Sí. Las nuevas gafas cuentan con una pantalla denominada 5K Infinite Display, basada en tecnología micro-OLED.

Aunque este nombre puede sonar complicado, lo importante para el usuario es que Meta está apostando por una pantalla de alta resolución para que las imágenes y los contenidos se vean con mayor nivel de detalle.

La compañía también destaca su enfoque hacia el entretenimiento, incluyendo películas en 3D y otras experiencias inmersivas.

¿Cuándo salen las Meta VR Glasses?

Meta confirmó que las nuevas gafas llegarán a finales de marzo de 2027. La compañía todavía no ha entregado un día específico para su lanzamiento. Por eso, quienes estén interesados en comprarlas tendrán que esperar hasta el próximo año para conocer detalles como la disponibilidad por países, los canales de venta y el precio final en Colombia.

¿Son las Meta VR Glasses lo mismo que las Ray-Ban Meta?

Las Ray-Ban Meta son gafas inteligentes pensadas para el uso cotidiano, con funciones como cámara, audio e inteligencia artificial. Las Meta VR Glasses, en cambio, están diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva de realidad virtual, con pantallas que permiten crear entornos y espacios digitales frente al usuario.

Meta presentó ambos tipos de productos durante Connect 2026, pero las nuevas VR Glasses pertenecen a una categoría diferente.

Meta apuesta con estas gafas por cambiar la forma tradicional de utilizar la realidad virtual: en lugar de un visor pesado y voluminoso, propone unas gafas de aproximadamente 100 gramos capaces de funcionar como pantalla para entretenimiento, videojuegos y trabajo.

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