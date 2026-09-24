El vicepresidente José Manuel Restrepo planteó a Microsoft la posibilidad de desarrollar un programa piloto de cooperación en Colombia para formar a jóvenes y adultos en el uso de inteligencia artificial.

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La propuesta fue presentada durante una reunión con la presidenta de Global Affairs de la compañía tecnológica, en el marco de la agenda internacional que Restrepo adelanta en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según explicó el vicepresidente, la iniciativa buscaría ampliar las capacidades de los colombianos frente al avance de la inteligencia artificial y fortalecer la adopción de nuevas tecnologías en el país.

Restrepo señaló que Colombia ocupa actualmente el segundo lugar en América Latina en utilización de inteligencia artificial y el primero de la región en velocidad de crecimiento de su uso, de acuerdo con un reporte anual de Microsoft.

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La conversación también incluyó una posible cooperación en computación cuántica. Restrepo aseguró que Colombia cuenta con talento suficiente para desarrollar avances en este campo y propuso trabajar con Microsoft en esa área.

La inteligencia artificial y otras tecnologías hacen parte de las prioridades del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La administración también anunció recientemente la participación de David Vélez como asesor ad honorem en proyectos relacionados con inteligencia artificial para sectores como la administración pública, la educación y las políticas sociales.

El Gobierno busca así ampliar la formación tecnológica y aumentar la participación de Colombia en el desarrollo de nuevas tecnologías.

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