Tener el celular apoyado sobre cualquier objeto del escritorio funciona hasta que llega una videollamada, toca mirar una notificación o simplemente se necesita tener la pantalla visible mientras se trabaja. Ahí es donde un soporte de escritorio deja de ser un accesorio más y empieza a tener sentido.

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La principal diferencia entre los modelos no está solamente en el diseño. Hay soportes básicos, plegables, ajustables, magnéticos y otros que además cargan el teléfono. Elegir uno u otro depende principalmente del celular que se tenga y del uso que se le quiera dar.

Soportes básicos: sencillos y compatibles con casi cualquier celular

Son los modelos que simplemente sostienen el teléfono mediante una base y una pequeña superficie donde descansa el equipo. No necesitan imanes ni cargadores y, en general, funcionan con celulares de diferentes marcas.

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Su principal ventaja es precisamente la compatibilidad. También suelen permitir pasar el cable por la parte inferior para cargar el teléfono mientras está apoyado.

Este tipo de soporte es suficiente para quien solamente quiere tener el celular levantado del escritorio para consultar mensajes, ver contenido o hacer videollamadas.

Los modelos ajustables permiten modificar el ángulo y, en algunos casos, también la altura. Eso resulta más útil si el escritorio se utiliza durante varias horas, porque permite buscar una posición más cómoda para mirar la pantalla.

Soportes plegables: buena opción si se necesita movilidad

Los plegables están pensados para ocupar poco espacio y poder guardarse fácilmente. Algunos modelos de aluminio pueden doblarse y llevarse en una mochila junto con el computador.

No necesariamente ofrecen más funciones que un soporte tradicional, pero sí tienen una ventaja práctica: permiten cambiar de ubicación sin cargar con un accesorio grande.

Por eso tienen sentido para quienes trabajan desde diferentes lugares o utilizan el mismo soporte en la casa y la oficina.

Soportes magnéticos: más rápidos de utilizar

Aquí aparece una diferencia importante. Los soportes magnéticos permiten acercar el teléfono y fijarlo directamente al soporte, en lugar de colocarlo dentro de una base.

En el caso de los sistemas MagSafe y Qi2, el teléfono queda sujeto mediante el sistema magnético. La condición es comprobar la compatibilidad. En iPhone con MagSafe el sistema está integrado en los modelos compatibles, mientras que otros teléfonos pueden necesitar una funda compatible con Qi2 o un accesorio magnético.

También hay que tener en cuenta la funda. Una carcasa gruesa o que no sea compatible con el sistema magnético puede afectar la sujeción.

Soportes que también cargan el celular

Son una alternativa interesante para quien quiere reducir cables sobre el escritorio. El teléfono queda colocado en posición vertical mientras recibe carga inalámbrica.

Los modelos actuales incluyen opciones Qi2 de 15 W y, en determinados productos, hasta 25 W. También existen estaciones 2 en 1 y 3 en 1 que permiten cargar simultáneamente el teléfono, un reloj inteligente y audífonos inalámbricos. Eso puede ser práctico, aunque aumenta el precio frente a un soporte que únicamente sostiene el celular.

Entonces, ¿cuál comprar?

Después de revisar las diferencias, la elección depende de lo que se busque.

Para la mayoría de las personas: un soporte ajustable y plegable es suficiente. No depende de MagSafe, sirve con diferentes celulares y permite modificar el ángulo.

un soporte ajustable y plegable es suficiente. No depende de MagSafe, sirve con diferentes celulares y permite modificar el ángulo. Para un iPhone con MagSafe: un soporte magnético es más práctico, especialmente si se quiere colocar y retirar el teléfono constantemente. Si además se quiere cargarlo, conviene buscar uno con MagSafe o Qi2.

un soporte magnético es más práctico, especialmente si se quiere colocar y retirar el teléfono constantemente. Si además se quiere cargarlo, conviene buscar uno con MagSafe o Qi2. Para quienes trabajan todo el día con el celular al lado: un soporte con carga inalámbrica puede tener más sentido, porque mantiene la pantalla visible y evita conectar y desconectar el cable.

un soporte con carga inalámbrica puede tener más sentido, porque mantiene la pantalla visible y evita conectar y desconectar el cable. Para quienes hacen videollamadas o crean contenido: un modelo magnético con rotación y ajuste de altura ofrece más posibilidades para cambiar la posición del teléfono. Existen soportes de este tipo con rotación de 360 grados y diferentes niveles de ajuste.

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