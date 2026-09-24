Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá, reconocido por ser un espacio de ciencia y aprendizaje interactivo en la ciudad, presenta una innovadora apuesta para la semana de receso escolar: la nueva Guía Digital gratuita, accesible a través de la aplicación internacional Bloomberg Connects. Este lanzamiento posiciona a Maloka como el primer museo interactivo de ciencias de Suramérica en integrar esta plataforma global, que agrupa más de 1.500 instituciones culturales y comparte espacio con museos destacados como el Science Museum de Londres. De acuerdo con la información disponible, la Guía Digital de Maloka busca facilitar recorridos personalizados antes, durante y después de las visitas, proponiendo recursos en varios idiomas como videos, audios, fotografías y contenido exclusivo sobre temas científicos variados.

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La agenda de la semana de receso, del 3 al 12 de octubre de 2026, está compuesta por actividades enfocadas en explorar la ciencia y la tecnología desde la vida cotidiana. Bajo el lema “Conexiones: unas vacaciones para reconocer la ciencia, la tecnología y nuestra vida cotidiana”, el museo ofrece recorridos temáticos, exposiciones y laboratorios interactivos. Una de las rutas destacadas es “Entre goles y ciencia”, que invita a los visitantes a descubrir los principios físicos y sociales implicados en el fútbol, desde la perspectiva de jugadas y goles emblemáticos, integrando conceptos de física, biología y dinámicas sociales.

Igualmente, se presenta la exposición fotográfica “Historias de Fútbol y Barrio”, conformada por doce imágenes que evidencian el valor social del fútbol barrial en Bogotá y Colombia. Además, el conversatorio “La ciencia del gol” profundiza en el análisis de tres goles históricos mediante la física, la neurociencia y la biomecánica.

Durante estos días, el equipo de mediación de Maloka propondrá actividades diarias como “La travesía de los átomos”, para descubrir los secretos de la energía y el origen de la vida, así como recorridos sorpresa en salas temáticas. Los laboratorios, pensados para distintas edades, permiten experimentar con electricidad, observar microorganismos o programar robots, destacando el nuevo espacio “Misión Rover, exploración del planeta rojo”, orientado a la robótica familiar.

Como parte de la oferta audiovisual, el Cine Domo presenta el estreno del documental “Esfera: Un instante de vida”, una experiencia inmersiva que recorre ecosistemas y explica cómo la vida y la materia se conectan en la Tierra. Además, las jornadas culminan con variados shows láser temáticos.

La Guía Digital gratuita puede obtenerse descargando Bloomberg Connects o accediendo mediante enlace, y los visitantes pueden planear sus rutas, explorar contenido exclusivo y aprovechar la programación para disfrutar de un receso diferente en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede descargar la Guía Digital gratis de Maloka Bogotá y qué ofrece?

Para acceder a la Guía Digital gratuita de Maloka Bogotá, basta con descargar la aplicación Bloomberg Connects o ingresar directamente al enlace ofrecido por el museo. Esta herramienta permite planear recorridos personalizados, explorar contenido multimedia exclusivo y consultar información en varios idiomas sobre las exposiciones, laboratorios y experiencias inmersivas disponibles en Maloka.

¿Qué tipo de actividades ofrece Maloka durante la semana de receso escolar en octubre de 2026?

Durante la semana de receso, Maloka brinda actividades para todas las edades, como rutas temáticas de ciencia detrás del fútbol, exposiciones fotográficas, conversatorios sobre goles históricos, laboratorios de robótica, electricidad y observación de microorganismos, además de estrenos de documentales y shows láser. Todos estos planes están incluidos en la agenda especial desarrollada entre el 3 y el 12 de octubre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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