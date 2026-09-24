Por: Gol Caracol

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Kevin Viveros, reconocido futbolista colombiano nacido en Buenaventura, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en el fútbol internacional. Actualmente, el extremo vallecaucano es pieza clave del Athletico Paranaense en el Brasileirao, la principal liga de fútbol de Brasil. Esta sobresaliente actuación lo ha llevado a formar parte de la Selección Colombia para la fecha FIFA correspondiente a los meses de septiembre y octubre, según información suministrada por Noticias Caracol. Su convocatoria representa un reconocimiento al constante rendimiento y protagonismo que ha mostrado en cada partido con el denominado 'furacao'.

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Mientras se concentra con la ‘tricolor’ para disputar partidos preparatorios frente a México, Paraguay y Perú, el nombre de Kevin Viveros comienza a sonar con fuerza en el contexto internacional. En particular, medios como ‘Espn Brasil’ han divulgado que el delantero está siendo seguido de cerca por equipos de la Premier League inglesa, especialmente el Sunderland, un club que ha manifestado interés en ficharlo durante el mercado de transferencias de invierno. Sin embargo, la información aclara que hasta el momento no se ha presentado una oferta formal ni existe una negociación cerrada para su traspaso.

Esta situación evidencia el crecimiento profesional de Viveros, quien anteriormente pasó por clubes como Atlético Nacional antes de consolidarse en el fútbol brasileño. El seguimiento por parte de equipos europeos significa un paso adicional en su proyección y refleja el impacto de sus goles y jugadas en la escena sudamericana.

En medio de los rumores y expectativas, Viveros expresó su satisfacción por el presente que vive con la Selección Colombia en declaraciones para Gol Caracol. "Estoy viviendo un sueño que tenía desde pequeño. Se hizo realidad, gracias al trabajo. Vengo a aportar y ojalá que me den la oportunidad. Esto no se vive todos los días, entonces hay que aprovecharlo... En cada oportunidad que tenga, espero concretarlas", afirmó el jugador, destacando la importancia de su rol como delantero y el ambiente positivo que percibe dentro del equipo.

Por ahora, queda en manos de Viveros aprovechar sus actuales oportunidades tanto en el ámbito de selecciones como en el club, mientras se mantiene la expectativa sobre su posible incursión en el fútbol europeo.

¿Por qué Kevin Viveros es noticia en el fútbol internacional?

La figura de Kevin Viveros destaca en el fútbol internacional porque, además de ser uno de los jugadores más influyentes del Athletico Paranaense en Brasil, ha sido convocado recientemente por la Selección Colombia, y su nombre suena como posible fichaje del Sunderland, de la Premier League según ESPN Brasil, lo que marca un nuevo capítulo en su carrera.

¿Hay una negociación confirmada entre Kevin Viveros y el Sunderland de la Premier League?

No hay una negociación confirmada entre Kevin Viveros y el Sunderland. De acuerdo con información de 'Espn Brasil', el club inglés está interesado y lo monitorea, pero hasta ahora no existe una oferta formal ni se ha concretado una transferencia. La situación sigue siendo un rumor mediático a la espera de posibles desarrollos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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