Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El fútbol colombiano vive un momento histórico con el anuncio del retiro de uno de sus más emblemáticos jugadores, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, conocido cariñosamente como ‘Teo’. El delantero, figura indiscutible del Junior de Barranquilla y referente de la selección nacional, confirmó en una entrevista con SportsCenter, del canal ESPN, que su última temporada como profesional será la del 2026, cerrando así una carrera marcada por grandes logros en Colombia y en el exterior.

Sigue a PULZO en Discover

En sus declaraciones durante la entrevista, Gutiérrez expresó la dificultad de dejar las canchas y de decir adiós a la pasión que ha dirigido su vida: “No es fácil decir adiós. Pero siempre hay un punto final. Agradecimientos a Dios y mi familia por estar en momentos difíciles, así como esos compañeros que me hicieron ganar títulos importantes, así como cada entrenador que me hicieron ver lo que no veía”, dijo el ariete, reconociendo públicamente el apoyo que le permitió brillar en escenarios nacionales e internacionales.

La noticia no solo impactó por su tono emotivo, sino también por la expectativa que genera el cierre de su ciclo. Gutiérrez anunció que su retiro será en diciembre del 2026, al concluir el semestre de la Liga BetPlay con Junior. Este acto simboliza la despedida de quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2014 y de la Copa Libertadores 2015 con River Plate, además de haber representado a Colombia en el mundial de 2014.

En la conversación con ESPN, ‘Teo’ también extendió una invitación a sus colegas y exjugadores para acompañarlo en su despedida, demostrando el vínculo profundo que mantiene con el gremio futbolístico: “Ojalá puedan estar todos en mi despedida y ahora con Junior hasta donde nos toque para poder ganar el tricampeonato”. De este modo, el delantero no solo cerrará su ciclo profesional, sino que afronta el reto de contribuir a un nuevo título antes de decir adiós, dejando una huella imborrable en la historia del Junior de Barranquilla y del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo anunció Teófilo Gutiérrez su retiro del fútbol profesional?

Teófilo Gutiérrez confirmó su retiro durante una entrevista concedida a SportsCenter de ESPN. Indicó que colgará los guayos en diciembre del 2026, al terminar el presente semestre de la Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla.

¿Qué logros destacados tuvo Teófilo Gutiérrez en su carrera futbolística?

De acuerdo con la información presentada en la entrevista de SportsCenter y reportes de ESPN, Gutiérrez fue campeón de la Copa Sudamericana 2014 y de la Copa Libertadores 2015 con River Plate, además jugó el mundial 2014 con Colombia y será recordado por su papel protagónico en el Junior de Barranquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z