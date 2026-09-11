Por: Caracol TV

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Independiente Medellín aseguró su paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 tras una contundente victoria 4-1 sobre Deportivo Pasto, un resultado que no solo refuerza el rendimiento grupal, sino que también exhibe el aporte clave de Juan Fernando Quintero. El mediocampista demostró su calidad al colaborar con dos asistencias, evidenciando el toque y el liderazgo que ya lo han destacado en equipos como River Plate y Racing de Avellaneda. En medio del análisis tras este triunfo, Amaranto Perea, director técnico del equipo, compartió sus impresiones en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', resaltando lo que ha significado integrar a Quintero al esquema.

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Perea, quien fuera referencia en la Selección Colombia, admitió que la adaptación del grupo a su idea de juego ha implicado superar ciertos desafíos. Según sus palabras, el DIM venía de casi dos años bajo la orientación de Alejandro Restrepo, por lo que modificar patrones y dinámicas internas requería tiempo y trabajo constante. El entrenador hizo énfasis en que la mentalidad ganadora y la confianza luego de los resultados positivos han facilitado los ajustes tácticos, y reconoció que algunos jugadores aún tienden a replicar rutinas previas, aunque ha percibido una evolución marcada gracias a la acumulación de entrenamientos y partidos.

El director técnico fue especialmente claro al destacar el valor de Quintero: "Estoy muy contento porque tener un futbolista con las capacidades de Juan Fernando Quintero hace todo mucho más fácil". Para Perea, la trascendencia del volante radica en su capacidad para ejecutar el trinomio percepción-decisión-ejecución a gran velocidad, señalando que, al analizar el campo, el jugador es capaz de captar hasta cuatro aspectos simultáneamente, algo que lo diferencia notablemente de otros jugadores que apenas logran percibir uno a la vez. Además, subrayó que Quintero decide rápido, ejecuta de forma precisa y, sobre todo, aporta liderazgo, elemento fundamental para controlar el ritmo del equipo según la exigencia del juego.

Sobre las incorporaciones, Perea se refirió también a la llegada de Agustín Martegani, reconociendo que se trató de una apuesta debido a la inactividad prolongada del jugador. Sin embargo, reveló que tras consultar referencias, no recibió comentarios negativos sobre Martegani, lo que lo llevó a apostar por él. El entrenador concluyó que hasta ahora dicha decisión ha sido acertada, subrayando la importancia de asumir riesgos medidos en la gestión de un plantel competitivo.

¿Por qué Juan Fernando Quintero es clave para Independiente Medellín según Amaranto Perea?

De acuerdo con el director técnico Amaranto Perea, Quintero es fundamental para el DIM debido a su rapidez y precisión en los tres mecanismos esenciales del fútbol: percepción, decisión y ejecución. Su capacidad para analizar varias situaciones al mismo tiempo, sumada a la calidad de sus asistencias y su liderazgo dentro del campo, facilita la dinámica colectiva y marca la diferencia frente a sus compañeros y rivales.

¿Cómo ha sido la adaptación de Independiente Medellín al nuevo estilo propuesto por Amaranto Perea?

Según explicó Perea en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', la transición hacia su propuesta de juego ha sido un proceso progresivo. El equipo venía de una gestión prolongada bajo Alejandro Restrepo, lo que provocó que algunos jugadores repitieran viejos patrones. Sin embargo, la confianza derivada de las victorias y el trabajo acumulado en entrenamientos y partidos han permitido que el grupo comprenda mejor la nueva idea y la incorpore gradualmente al funcionamiento colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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