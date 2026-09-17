Hay ciudades en las que el fútbol aparece como una actividad más dentro de la agenda turística. Buenos Aires es diferente: para entender buena parte de su identidad deportiva hay que mirar sus barrios y, sobre todo, sus estadios.

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(Vea también: Cuántos títulos ganó y cuántos goles metió Lionel Messi con Argentina; ¿fue más que Maradona?)

La ciudad y sus alrededores concentran algunos de los escenarios más reconocidos del fútbol argentino. Están La Bombonera, en La Boca; el Monumental, en Núñez; el José Amalfitani, en Liniers; el Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios; y el Pedro Bidegain, en la zona de Bajo Flores, entre otros. El Gobierno porteño registra oficialmente los principales estadios de fútbol de la Ciudad y sus direcciones.

Si se amplía el recorrido a Buenos Aires y el área metropolitana, aparecen además dos escenarios fundamentales en Avellaneda: el Cilindro de Racing y el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente.

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La siguiente guía reúne datos de esos escenarios y separa los que están dentro de CABA de los que requieren salir de la ciudad.

¿Cuáles son los estadios más importantes de Buenos Aires?

No existe una clasificación oficial que determine cuál es el ‘mejor’ estadio. Por eso, para esta guía tomo como referencia escenarios de gran relevancia histórica, deportiva o turística, sin establecer un ranking entre ellos.

Los principales son:

Estadio Más Monumental , de River Plate.

, de River Plate. La Bombonera , de Boca Juniors.

, de Boca Juniors. Estadio José Amalfitani , de Vélez Sarsfield.

, de Vélez Sarsfield. Estadio Tomás Adolfo Ducó , de Huracán.

, de Huracán. Estadio Pedro Bidegain , de San Lorenzo.

, de San Lorenzo. Estadio Diego Armando Maradona , de Argentinos Juniors.

, de Argentinos Juniors. Estadio Presidente Perón , de Racing Club.

, de Racing Club. Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini , de Independiente.

, de Independiente. Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Lanús.

Los primeros seis están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los estadios de Racing, Independiente y Lanús están en la provincia de Buenos Aires, dentro del área metropolitana.

¿Dónde está el estadio de River Plate?

El Estadio Más Monumental está en Av. Presidente Figueroa Alcorta 7597, en la zona de Núñez. Esa dirección también figura en los registros oficiales de la Ciudad.

River informa actualmente una capacidad de 85.018 espectadores, cifra correspondiente a la configuración vigente del estadio. Además, el club tiene en marcha un proyecto de ampliación y techado que contempla llevar la capacidad a 101.000 espectadores.

El Monumental fue inaugurado el 26 de mayo de 1938, con un partido entre River y Peñarol que terminó 3-1.

El escenario también tiene una dimensión turística importante: River ofrece el Tour Monumental y cuenta con un museo dedicado a la historia del club.

Para un visitante, es uno de los puntos más sencillos para combinar fútbol, historia y turismo en una misma visita.

¿Dónde queda La Bombonera?

La casa de Boca Juniors está en Brandsen 805, en el barrio de La Boca. La dirección aparece tanto en los registros oficiales de la Ciudad como en las referencias turísticas porteñas.

El estadio se llama oficialmente Alberto J. Armando, aunque prácticamente todo el mundo lo conoce como La Bombonera.

Fue inaugurado el 25 de mayo de 1940. Boca recordó en 2026 el aniversario número 86 de su estadio y señaló que la cancha abrió sus puertas por primera vez en esa fecha, con un triunfo 2-0 frente a San Lorenzo.

La Ciudad de Buenos Aires registra una capacidad de 60.000 espectadores, aunque también aclara que el aforo habilitado puede variar según el evento y el espacio disponible.

Una de las características arquitectónicas más reconocibles es su estructura vertical y la cercanía entre las tribunas y el campo de juego.

Y hay algo que ningún visitante debería pasar por alto: La Bombonera está en La Boca, uno de los barrios más asociados al fútbol, el arte y el turismo de Buenos Aires.

¿Qué tiene de especial el estadio de Vélez?

El Estadio José Amalfitani está ubicado en Av. Juan B. Justo 9200, en la zona de Liniers. El propio Vélez señala que está a metros de la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento.

El estadio fue inaugurado el 11 de abril de 1943, cuando Vélez disputó un amistoso frente a River que terminó 2-2.

El club informa que el campo de juego tiene dimensiones de 105 por 70 metros, además de 21 cabinas y distintos espacios destinados a prensa y servicios.

Es una alternativa interesante para quienes quieren salir del circuito exclusivamente centrado en Boca y River y conocer otro de los escenarios históricos de la Primera División argentina.

¿Dónde está el estadio de Huracán?

El Estadio Tomás Adolfo Ducó está en Av. Amancio Alcorta 2570, en Parque Patricios. Esa ubicación figura en los registros de la AFA y del Gobierno de la Ciudad.

Huracán recuerda que el estadio fue inaugurado en 1947, después de varios años de construcción. El club también explica que el proyecto comenzó a tomar forma tras la adquisición del predio en 1939 y la colocación de la piedra fundamental en 1941.

Uno de los datos curiosos es que su capacidad histórica fue muchísimo mayor a la actual. Huracán señala que, al momento de su inauguración, se calculaba una capacidad nominal de entre 110.000 y 120.000 personas, mientras que la capacidad autorizada actualmente es de 48.314 espectadores.

Ese dato es importante porque muestra por qué pueden aparecer cifras diferentes del Ducó en publicaciones antiguas y actuales.

¿Dónde juega San Lorenzo?

El Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como Nuevo Gasómetro, está ubicado en la zona de Av. Perito Moreno y Av. Varela.

San Lorenzo informa actualmente una capacidad de 47.964 personas.

El partido inaugural se disputó el 16 de diciembre de 1993, frente a Universidad Católica, con victoria 2-1 para San Lorenzo.

El estadio es particularmente importante dentro de la historia reciente del club porque allí San Lorenzo consiguió, entre otros títulos, el Clausura 2001, la Copa Mercosur 2001, la Copa Sudamericana 2002, el Clausura 2007 y la Copa Libertadores 2014, de acuerdo con la cronología publicada por la institución.

¿Por qué Argentinos Juniors tiene un estadio tan particular?

El Estadio Diego Armando Maradona está en Gavilán 2151, en el barrio de La Paternal.

El club informa que el estadio original fue inaugurado el 27 de abril de 1940 y que fue reinaugurado el 26 de diciembre de 2003.

Pero la importancia del escenario va mucho más allá de sus fechas.

Argentinos Juniors lo presenta como la cuna futbolística de Diego Armando Maradona, quien debutó allí con el club el 20 de octubre de 1976, cuando tenía 15 años. El estadio también fue escenario del debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en 2004.

Por eso, para un visitante interesado en la historia de los grandes futbolistas argentinos, este estadio tiene un atractivo particular.

¿Dónde están los estadios de Racing e Independiente?

Aquí empieza otra parte fundamental del recorrido: Avellaneda.

La particularidad es que los estadios de Racing e Independiente están muy cerca uno del otro, convirtiendo a la zona en uno de los puntos más interesantes para cualquier recorrido futbolero por Buenos Aires.

Estadio Presidente Perón — Racing Club

El Estadio Presidente Perón, conocido como El Cilindro, está en Pasaje Mozart y Corbatta, Avellaneda. Fue inaugurado oficialmente el 3 de septiembre de 1950, en un partido que Racing ganó 1-0 frente a Vélez con gol de Llamil Simes.

El propio Racing publica el detalle de capacidades por sector. Entre los sectores aparecen populares, plateas y áreas de acceso, con capacidades que van desde los 1.000 hasta los 12.000 espectadores según la tribuna.

Otro dato interesante es que el estadio incorporó un techo sobre sus plateas entre 1995 y 1997, convirtiéndose, según el club, en el primer estadio argentino con todas sus plateas techadas.

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini — Independiente

El estadio de Independiente está en Ricardo Enrique Bochini 751, Avellaneda. El club informa una capacidad actual de 45.562 espectadores. La historia del escenario comienza mucho antes: Independiente señala que el estadio fue inaugurado el 4 de marzo de 1928, con un partido frente a Peñarol de Montevideo.

Su nombre actual, Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, fue oficializado en 2021 como homenaje al histórico futbolista del club.

En 2026, además, el estadio atravesó trabajos de renovación de butacas, con un proyecto que contempló el cambio de 10.000 asientos en las tribunas Erico y Bochini.

¿Vale la pena salir de Buenos Aires para conocer otros estadios?

Si el recorrido se entiende como Buenos Aires y alrededores, sí hay otra parada interesante: Lanús.

El Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, conocido como La Fortaleza, está en Lanús y tiene una capacidad informada por el club de 47.090 personas. El campo de juego mide 105 por 68 metros.

El estadio fue inaugurado el 24 de febrero de 1929, con un amistoso entre Lanús y Boca Juniors que terminó 2-1 a favor del visitante.

El nombre oficial actual homenajea a Néstor Díaz Pérez, expresidente de Lanús fallecido en 2024.

¿Cuántos estadios de fútbol hay en Buenos Aires?

Depende de qué entendamos por Buenos Aires.

Si hablamos exclusivamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen numerosos estadios de clubes de distintas categorías. El Gobierno porteño incluye en sus registros escenarios como los de Boca, River, Huracán, San Lorenzo, Vélez, Argentinos Juniors, All Boys y Ferro, entre otros.

Si ampliamos el recorrido al Área Metropolitana de Buenos Aires, aparecen también escenarios como los de Racing, Independiente y Lanús. Por eso, para un viaje futbolero, tiene más sentido pensar en zonas y recorridos que intentar visitar todos los estadios en un solo día.

¿Cómo organizar un recorrido por los estadios de Buenos Aires?

Una manera práctica de hacerlo es dividirlos por zonas.

Núñez y La Boca

Aquí aparecen dos de los estadios más reconocidos internacionalmente:

Más Monumental: Av. Presidente Figueroa Alcorta 7597.

Av. Presidente Figueroa Alcorta 7597. La Bombonera: Brandsen 805.

Son dos puntos fundamentales si el viaje está pensado alrededor de los grandes clubes argentinos.

Parque Patricios y alrededores

En esta zona se pueden considerar:

Tomás Adolfo Ducó , de Huracán.

, de Huracán. Pedro Bidegain, de San Lorenzo.

Ambos forman parte del registro oficial de estadios de la Ciudad.

Liniers y La Paternal

Otro recorrido posible permite conocer:

José Amalfitani , de Vélez.

, de Vélez. Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors.

Ambos tienen además conexiones importantes con la historia del fútbol argentino.

Avellaneda

Para los fanáticos que quieran ampliar el recorrido, está uno de los casos más particulares:

El Cilindro , de Racing.

, de Racing. Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, de Independiente.

Los dos están en Avellaneda y permiten conocer de cerca una de las rivalidades históricas del fútbol argentino.

¿Qué estadio debería visitar si solo tengo tiempo para uno?

En lugar de establecer un ganador, depende de qué busque el visitante. Si el objetivo es conocer la casa de River y su museo, el Monumental ofrece actualmente el Tour Monumental y el club informa una capacidad de 85.018 espectadores.

Si interesa especialmente la historia de Boca y La Boca, La Bombonera está directamente vinculada con el barrio y fue inaugurada en 1940. Si la prioridad es conocer la historia de Maradona, Argentinos Juniors tiene un atractivo particular por el debut del futbolista en ese escenario.

Y si se quiere ampliar la experiencia hacia otros grandes clubes de Buenos Aires, los estadios de Vélez, Huracán, San Lorenzo, Racing e Independiente aportan historias y arquitecturas diferentes.

Una ruta futbolera por Buenos Aires

Después de revisar todos estos escenarios, hay algo que queda claro: Buenos Aires no tiene un solo estadio que explique su relación con el fútbol.

La historia está repartida entre barrios:

Está en Núñez con River, en La Boca con Boca, en Parque Patricios con Huracán, en Liniers con Vélez, en La Paternal con Argentinos Juniors, en la zona del Bajo Flores con San Lorenzo y, si se amplía el recorrido hacia el conurbano, en Avellaneda con Racing e Independiente.

Por eso, más que buscar un único estadio ‘mejor’, la experiencia puede consistir en armar un recorrido según el tiempo disponible y el tipo de historia futbolera que se quiera conocer.

Un viaje a Buenos Aires puede terminar siendo también un recorrido por la historia del fútbol argentino.

Para tener en cuenta: las capacidades y condiciones de acceso pueden cambiar según obras, habilitaciones y tipo de evento. En particular, River tiene actualmente proyectada una ampliación a 101.000 espectadores, mientras que Boca aclara que el aforo puede variar según el evento. Antes de organizar una visita, conviene consultar la información vigente publicada por cada club.

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