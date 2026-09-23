Por: EL PILON SA

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Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, finalmente anunció los detalles de su primer trabajo discográfico, un álbum de vallenato creado en compañía del acordeonero Daniel ‘Danni’ Salazar. El esperado lanzamiento está programado para el 1.° de octubre y, según lo presentado, lleva el nombre de ‘Amor Incondicional’, una producción que rinde homenaje a las raíces guajiras de la familia Díaz, mezclando la tradición musical con mensajes personales y tributos emotivos.

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De acuerdo con el repertorio presentado, el álbum incluye diez canciones firmadas por prestigiosos autores y compositores del vallenato, destacando la participación de artistas reconocidos en el género. El álbum abre con “Amor incondicional”, compuesta por Jesús Villero, y continúa con “Estas Puyas”, un tema del recordado Romualdo Brito. A lo largo de los siguientes cortes, se aprecia la diversidad de estilos y temáticas: el tercer título, “Gambetas por el mundo”, llamó especialmente la atención, pues fue escrito por Luis A. Amaya y por el propio Mane Díaz, como un homenaje directo a su hijo, el ahora atacante del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.

Dentro de la producción se encuentran también temas como “Me tiene loco las mujeres”, de Franklin Moya; “Por confiado”, de Marcos Díaz; “Tienes y tengo”, compuesta por Felipe Peláez; y “Seguro te conquisto”, de Luifer Cuello. Además, incluye “Mi tricolor” de Andrés Jiménez y “Para qué regresas”, de Fabián Corrales. El cierre corresponde a “El polvo de la vecina”, firmado por Rosendo J. Ojeda, reafirmando la variedad de estilos que entrelazan lo festivo y lo tradicional en el vallenato.

Uno de los momentos más emotivos del trabajo es el tema “Gambetas por el mundo”, en el que Mane Díaz plasma sentimientos hacia su hijo. Como lo expresa la letra, “Dios le dijo a Barrancas: un 13 de enero nacerá tu ídolo. Él será la esperanza, será el gran ejemplo de todos los niños. De sus gambetas recorrerán el mundo, dejando en alto toda La Guajira”. Estas palabras reflejan el orgullo familiar y el sentido homenaje a sus raíces y a la figura de Luis Díaz como inspiración para la región.

De acuerdo con lo anunciado oficialmente, Mane Díaz y Danni Salazar afinan los preparativos para el lanzamiento digital de ‘Amor Incondicional’ en las principales plataformas musicales.

¿Cuándo se lanza el álbum ‘Amor Incondicional’ de Mane Díaz y Danni Salazar?

El álbum titulado ‘Amor Incondicional’, producido por Mane Díaz junto a Danni Salazar, será oficialmente lanzado el próximo 1.° de octubre, según el anuncio de sus creadores.

¿A quién está dedicado el tema “Gambetas por el mundo” del álbum ‘Amor Incondicional’?

La canción “Gambetas por el mundo”, incluida en el disco ‘Amor Incondicional’, está dedicada especialmente a Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, resaltando el orgullo y la inspiración que representa para su familia y la región de La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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