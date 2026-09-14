Por: Gol Caracol

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Cuatro personas perdieron la vida este domingo durante un ataque perpetrado por un grupo armado en la aldea Simaña, ubicada en la zona rural de La Gloria, en el departamento de Cesar, al noreste de Colombia. La Gobernación de Cesar, a través de una publicación en su cuenta de X, condenó enérgicamente el acto violento, indicando que “el Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera nuevamente el orden público en el sur del departamento”. De acuerdo con la misma fuente, los hechos ocurrieron cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra las personas presentes, quienes se encontraban departiendo en el lugar.

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Según la información brindada por la Gobernación, las víctimas de este crimen fueron identificadas como Miguel y Milton Armenta, junto a una tercera persona conocida como el Meyo Toro. La cuarta víctima, hasta el momento de la información proporcionada, no había podido ser reconocida. Además de los fallecidos, en el ataque resultaron heridas otras tres personas, cuyo estado y detalles todavía no fueron revelados oficialmente.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que se encarga de monitorear este tipo de hechos violentos, reportó que con este último suceso el número de asesinatos colectivos asciende a 91 en el país durante el presente año. Indepaz señaló que “los hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, causando la muerte de al menos cuatro personas y dejando otras tres heridas. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas”, aunque en otro comunicado, la Gobernación ya entregó parte de las identidades.

En relación con la responsabilidad de este acto violento, las autoridades competentes no han atribuido formalmente el crimen a ningún grupo específico. Sin embargo, de acuerdo con Indepaz, en esa zona mantienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado Clan del Golfo y facciones del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), quienes estarían motivados principalmente por el control estratégico del municipio, utilizado como corredor de movilidad y acceso a economías ilícitas entre el Catatumbo y el sur de Bolívar.

Ante la situación, las autoridades del Cesar decidieron instalar un puesto de mando unificado con el objetivo de dar seguimiento al caso y analizar las posibles hipótesis. Hasta ahora, las investigaciones preliminares sugieren que el ataque se relacionaría con una lucha territorial entre organizaciones armadas al margen de la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de orden público en La Gloria, Cesar, tras el último ataque?

La situación de orden público en La Gloria, Cesar, permanece tensa luego del asesinato de cuatro personas en la aldea Simaña. Las autoridades han rechazado el acto violento y han implementado un puesto de mando unificado para investigar lo ocurrido y restablecer la autoridad. Este tipo de ataques altera la tranquilidad de la zona y pone en evidencia el riesgo constante para sus habitantes debido a disputas de grupos armados.

¿Qué organizaciones armadas tienen influencia en la región de La Gloria, Cesar?

De acuerdo con información de Indepaz, en la región rural de La Gloria, Cesar, operan varios grupos armados ilegales: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Su presencia está motivada por el valor estratégico del municipio como corredor entre el Catatumbo y el sur de Bolívar, vinculado al acceso a economías ilícitas y a la disputa territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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