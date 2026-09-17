El futbolista colombiano Luis Díaz no ha tenido un inicio de temporada tan sencillo con el Bayern Múnich de Alemania, pues aunque en la pretemporada marcó varios goles y figuraba para ser uno de los líderes del equipo, cuando comenzaron los distintos torneos las cosas cambiaron.

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Y es que Díaz, de 29 años de edad, solamente ha podido marcar un gol en los seis compromisos que ha disputado, pero más allá de eso, la crítica ronda por la cantidad de ocasiones que ha desperdiciado, teniendo en cuenta que en varios encuentros ha tenido opciones muy claras que no ha podido concretar.

Debido a esta situación, periodistas e hinchas ya han comenzado a expresar su inconformismo por la situación, al punto de que piden que sea reemplazado y pierda la titular en el club.

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Sin embargo, el técnico del equipo ‘bávaro’, Vincent Kompany, lo respaldó, asegurando que está haciendo un gran trabajo en los entrenamientos y seguramente muy pronto eso se trasladará a los partidos.

“Ha marcado muchísimos goles en los entrenamientos. Ha sido una buena semana para él y, si consigue trasladar eso al partido, todo volverá a estar bien para él”, dijo Kompany, en la rueda de prensa previa al partido contra Union Berlín.

De hecho, aseguró que el tiempo de la fecha Fifa ayudará para que los jugadores tomen un segundo aire y regresen en mejores condiciones a seguir afrontando los campeonatos con el club.

“Los jugadores podrán aprovechar el tiempo para desconectar un poco. Tenemos confianza y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para mantener a los jugadores en forma, también mentalmente. Cada uno tendrá su propio programa. También aprovecharemos para que los chicos puedan descansar un poco”, concluyó Kompany.

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De esta manera, hay confianza en que Luis Díaz retome esa senda que le permitió ser uno de los protagonistas de la temporada pasada, al punto de ser uno de los nominados para ganar el Balón de Oro.

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