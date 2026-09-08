Este martes, 8 de septiembre, justo antes de que comience la primera ronda de la Champions League, la revista France Football dio a conocer a los nominados para ganar las distinciones individuales como el mejor jugador del mundo, el mejor arquero del mundo, el mejor entrenador del mundo y mucho más.

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De hecho, la revista dio a conocer que para el ganador al Balón de Oro fueron 30 nominados y los colombianos se llevaron una gran sorpresa al ver el nombre de un jugador de la Selección Colombia allí: Luis Díaz.

Luis Díaz, nominado al Balón de Oro

Fue por medio de las redes sociales que la organización de este evento fue mostrando uno por uno a los nominados para quedarse con el Balón de Oro. Allí, la sorpresa fue porque el quinto que apareció en la rama masculina fue precisamente el colombiano del Bayern Múnich, quien tuvo una gran temporada con el cuadro alemán.

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Y es que los números lo respaldan, pues el guajiro fue parte del tridente ofensivo más importante de la temporada pasada junto a Harry Kane y Michael Olise. Es más, desde que se puso la camiseta del más veces ganador de Alemania, el colombiano suma:

53 partidos.

27 goles.

19 asistencias.

Además, ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, siendo fundamental en cada uno de los títulos.

Sin embargo, lo que le resta a Luis Díaz en esta competencia es el nivel que mostró en el Mundial, pues el extremo solo pudo marcar un gol con la Selección Colombia y, la verdad, estuvo muy lejos de lo que los aficionados esperaban de él.

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Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Lo cierto es que estar nominado ya es un premio gigante, por lo que se espera que el colombiano haga parte de la ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

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