Este martes, 15 de septiembre, el futbolista colombiano James Rodríguez confirmó que se retira de la Selección Colombia luego de más de una década, pues a sus 35 años considera que es hora de dejarle el camino a nuevos futbolistas que le aporten algo diferente a la ‘Tricolor’.

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Fue por medio de las redes sociales que el futbolista confirmó esta noticia, la cual muchos llevaban esperando desde el Mundial, pero que por fin se hizo oficial.

Esta decisión ha causado muchos comentarios, ya que muchos le agradecen al mediocampista por todo lo que hizo al frente del combinado nacional, mientras que otros celebran porque consideran que ya era momento que el futbolista no siguiera en el combinado nacional.

Qué le escribió Luis Díaz a James Rodríguez

Ahora, uno de los que se despidió del capitán fue Luis Díaz, quien subió una publicación a sus redes sociales con un texto muy emotivo agradeciéndole por todo lo que le aportó al país, pero también con lo que lo apoyó a él en su carrera.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”, comenzó escribiendo ‘Lucho’.

Y agregó: “Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: “Lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo”. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

Ante esto, James le agradeció, diciéndole que está orgulloso de lo que es y asegurando que la Selección “queda en buenas manos”.

Cabe recordar que estos dos fueron los jugadores más importantes del combinado nacional en los últimos años, pues juntos hicieron muy buenas actuaciones tanto en la Copa América como en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

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De esta manera, James no hará parte de la siguiente convocatoria del combinado nacional, recordando que la ‘Tricolor’ se medirá con Paraguay, Perú y México en la próxima fecha Fifa, que comenzará a finales de septiembre.

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