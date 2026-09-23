Por: EL PILON SA

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El viernes 25 de septiembre, la emblemática Plaza Alfonso López se convertirá en el escenario principal del Concierto Inmersivo ‘La Cacica vive’, un evento que conmemorará los 25 años de la partida de Consuelo Araujonoguera. Esta cita, dedicada a quien fuera reconocida por su incansable labor en la promoción del folclor vallenato, busca honrar su memoria y recordar el profundo vínculo que mantuvo con la música tradicional de la región, de acuerdo con la información suministrada en la convocatoria del evento.

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A partir de las 4 de la tarde, la tarima ‘Francisco El Hombre’, situada en la plaza central, acogerá una nutrida programación de artistas de alto reconocimiento en la escena vallenata. Encabezan el cartel el Mono Zabaleta, Mario Cerchar, ‘Chucho’ Ocampo y Jhony ‘El Canario’ Pacheco, exponentes que llevarán al público en un recorrido por los distintos matices del género. Además, participarán agrupaciones y jóvenes promesas como Los Niños del Vallenato de la Escuela Rafael Escalona, la Banda Municipal Juvenil y varias escuelas locales, lo que resalta el compromiso por involucrar nuevas generaciones en la conservación de la tradición musical.

El evento contará también con la presencia de destacados acordeoneros, incluidos los Reyes de Reyes Gonzalo ‘El Cocha’ Molina, Hugo Carlos Granados y Álvaro López. A ellos se sumará un grupo representativo de Reyes Vallenatos, entre quienes figuran José Juan Camilo Guerra, Julián Rojas, Harold Rivera, Wilber Mendoza, Julián Mojica y José Ricardo Villafañe. Junto a ellos, las Reinas Mayores Sara Valentina Rhenals, Loraine Lara, Nataly Yishell Patiño y María Sara Vega, demostrarán el talento femenino dentro del folclor vallenato.

La programación conmemorativa continuará el martes 29 de septiembre a las 8 de la mañana con una ofrenda floral protocolaria en el monumento ‘La Pilonera Mayor’, espacio donde se rendirán honores a Consuelo Araujonoguera como gestora cultural. Posteriormente, la Fundación Universitaria del Área Andina albergará el conversatorio ‘Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato’, previsto a partir de las 10 de la mañana. Este encuentro académico propone reflexionar sobre la importancia de proteger y transmitir el legado del vallenato a las futuras generaciones, enfatizando la relevancia de la memoria colectiva en la persistencia de las tradiciones culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal del concierto ‘La Cacica vive’ en la Plaza Alfonso López?

El propósito central del concierto ‘La Cacica vive’ es rendir homenaje a Consuelo Araujonoguera en el aniversario 25 de su fallecimiento y exaltar su legado de amor por el folclor vallenato. El evento busca mantener viva la memoria de la gestora cultural y motivar la participación de diversas generaciones en la preservación y disfrute de este género musical tradicional, según la programación anunciada.

¿Qué actividades académicas están previstas durante la conmemoración a Consuelo Araujonoguera?

La agenda incluye un conversatorio titulado ‘Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato’, que tendrá lugar en la Fundación Universitaria del Área Andina. Esta actividad ofrecerá un espacio de reflexión sobre la importancia de conservar y proteger las tradiciones musicales del vallenato, fomentando el análisis sobre el proceso de transmisión cultural y el papel de la memoria colectiva en la identidad regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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