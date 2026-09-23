Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Alcaldía de Valledupar atendió una de las demandas históricas de los inspectores, en medio de una semana cargada de movilizaciones y protestas que llamaron la atención de la ciudadanía y fueron reseñadas por EL PILÓN. Con la expedición del Decreto No. 0775 del 21 de septiembre de 2026, firmado por el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán, se oficializó la supresión y creación de empleos en la planta de personal. El objetivo fundamental consiste en ajustar la denominación, el nivel y la escala salarial de estos funcionarios, quienes desde hace tiempo venían exigiendo un reconocimiento laboral y profesional acorde con su labor.

Sigue a PULZO en Discover

Dicha medida se enmarca en la Ley 2492 de 2025, que ordena el cambio de nombre de los antiguos inspectores de policía por el de "Inspectores de Convivencia y Paz". Según se precisa en el documento oficial, el ajuste administrativo también responde a la necesidad de "fortalecer institucionalmente dicha función mediante su reclasificación al Nivel Profesional", corrigiendo así el rezago salarial y operativo que vivían estos servidores públicos en Valledupar.

Hasta ahora, el municipio evidenciaba grandes desigualdades en la clasificación de los cargos, pues once empleos de inspector urbano estaban en el nivel profesional, mientras veinticinco cargos de inspector rural seguían en el nivel técnico, ambos en grado 01. El decreto modifica esta estructura y, desde octubre de 2026, todos los inspectores —urbanos y rurales— pasan a denominarse "Inspector de Convivencia y Paz Urbano y Rural", ubicados de manera uniforme en el grado 04 del Nivel Jerárquico Profesional. Este avance representa una manera de nivelar y dignificar el servicio que se presta tanto en áreas urbanas como rurales.

Uno de los puntos destacados y valorados por los sindicatos y los propios funcionarios es la garantía de que la transición al nuevo régimen salarial no afectará los derechos previamente adquiridos. Así lo establece el artículo tercero del decreto, que dispone la reincorporación directa y sin interrupciones para quienes tengan derechos de carrera administrativa, brindando además un plazo normativo para que cumplan los requisitos exigidos a nivel nacional. Este acuerdo surge luego de una serie de protestas, plantones pacíficos y negociaciones que contribuyeron a aliviar la tensión institucional, celebrando como un avance la concertación que beneficia tanto a los trabajadores como a la administración de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo cambia el nuevo decreto 0775 la estructura laboral de los inspectores en Valledupar?

El decreto 0775 elimina la disparidad entre inspectores urbanos y rurales, fusionando ambos cargos bajo la nueva denominación de "Inspector de Convivencia y Paz Urbano y Rural". Así, todos los inspectores pasan al grado 04 del Nivel Jerárquico Profesional, lo que implica una nivelación salarial y de clasificación.

¿Cuáles son los derechos de los inspectores tras la reestructuración en Valledupar?

De acuerdo con el decreto firmado por el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán, los inspectores con derechos de carrera administrativa tienen asegurada su reincorporación sin interrupción, conservando sus derechos adquiridos y recibiendo un plazo establecido por la normativa nacional para cumplir los requisitos del nuevo estatus profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.