Así como hubo movimientos en la Liga Betplay, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, oficializó la elección del futbolista que asumirá el liderazgo del plantel nacional luego del retiro de James Rodríguez.

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Durante un diálogo exclusivo emitido por Deportes RCN, el estratega argentino confirmó que Dávinson Sánchez portará el brazalete de capitán en el equipo.

“Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios Mundiales; algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso. Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y la cinta va a ser para él”, afirmó Lorenzo.

A sus 30 años, el actual defensor del Galatasaray de Turquía ostenta una trayectoria sobresaliente que incluye presencias en Mundiales, Copas América y eliminatorias.

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Sánchez acumula 84 partidos oficiales disputados y ha anotado 4 goles con la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Registró sus primeros minutos con el seleccionado absoluto en noviembre de 2016.

Asimismo, el sobresaliente rendimiento individual de Sánchez consolida este voto de confianza, habiendo destacado entre las figuras del combinado nacional durante el Mundial 2026.

Su rol de zaguero central le ha permitido consolidarse como una pieza constante en la defensa del combinado nacional, aportando fuerza física, juego aéreo y voz de mando.

Ante esta designación formal, el caucano estrenará la capitanía tricolor en el próximo reto internacional programado frente a la selección de México.

El esperado duelo entre ambas delegaciones está pactado para este sábado, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, desde las 8:00 p. m.

Luego de enfrentar a México el 26 de septiembre en Baltimore, la Selección Colombia jugará dos amistosos adicionales en Estados Unidos.

El segundo compromiso será contra Paraguay, el viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. hora colombiana.

Ese partido se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, sede del equipo Red Bulls.

Colombia y Paraguay no se enfrentan desde el 25 de marzo de 2025, cuando empataron 2-2 en Barranquilla.

Aquel duelo correspondió a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, disputado en el estadio Metropolitano.

El tercer y último amistoso será frente a Perú, el martes 6 de octubre de 2026, a las 6:45 p. m.

Ese encuentro se jugará en el nuevo estadio del Inter de Miami, denominado actualmente Nu Stadium, en Florida.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue el 6 de junio de 2025, con empate sin goles en Barranquilla.

Ese resultado también correspondió a las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los tres partidos hacen parte de la misma ventana internacional FIFA, vigente entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La Selección Colombia inició su concentración en Delaware desde el domingo 20 de septiembre, previo a la gira estadounidense.

Este es el primer ciclo de partidos para Néstor Lorenzo tras la eliminación en octavos del Mundial 2026.

Colombia cayó entonces ante Suiza, el 7 de julio, en la tanda de penales disputada en Vancouver.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó estos tres amistosos oficialmente desde el 20 de agosto de 2026.

Según la federación, estos encuentros buscan preparar al equipo para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

También forman parte del proceso de construcción hacia la Copa América 2028, próximo objetivo competitivo de la Tricolor.

Las boletas para los partidos contra Paraguay y Perú están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

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