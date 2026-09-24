Por: Gol Caracol

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En un duelo cargado de emociones, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentaron este miércoles en el estadio La Independencia, en Tunja, dando vida a la final de ida de la Liga Femenina. Ambos equipos confirmaron por qué han dominado en los últimos años este certamen: dejaron todo en el terreno de juego, ofrecieron espectáculo, goles y una muestra de entrega total por parte de las protagonistas, según informó Caracol Televisión.

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Aunque el compromiso fue reñido, el marcador finalizó 2-3 a favor de Deportivo Cali, un resultado que premió la verticalidad e inteligencia de las dirigidas por Jhon Alber Ortiz. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y la efectividad ofensiva. Fue la visitante quien se puso en ventaja rápidamente, al minuto 13, producto de la conexión entre Karla Viancha, encargada de ejecutar el tiro de esquina, y Jessica Bermeo, quien se anticipó a sus rivales para marcar de cabeza el primer gol. Santa Fe, por su parte, intentó responder generando juego en el último cuarto de cancha, aunque sin claridad para concretar.

Deportivo Cali concretó su dominio en pocos minutos. Ingrid Guerra capitalizó una desconcentración en defensa de Santa Fe y firmó el segundo gol al minuto 17. Poco después, al 25, Melanin Aponzá amplió la diferencia. En ese lapso, la efectividad de las ‘azucareras’ hizo lucir mal a las ‘leonas’, como reseñó el informe. Sin embargo, el partido cambió tras una falta en el área de Angie Salazar sobre Isis de la Cruz. Tras la revisión en el VAR (Sistema de Asistencia Arbitral por Video), la árbitra decretó penalti. Mariana Zamorano, de Santa Fe, ejecutó con frialdad y descontó para su equipo, concediéndole vida a las capitalinas.

Empujadas por el descuento, Santa Fe no cedió en su intento por regresar al partido y consiguió otro tanto, otra vez por intermedio de Zamorano. De esta manera finalizó una primera parte llena de emociones y cambios en la dinámica del juego. En el complemento, Santa Fe salió decidido a empatar el marcador, pero topó con una defensa sólida del Cali, que apostó por el orden táctico y un bloque medio-bajo, mientras las faltas y amonestaciones interrumpieron el ritmo del compromiso.

Una imagen preocupante fue la lesión de Izabella Cortés, quien dejó el campo en camilla y entre lágrimas. Al final, Deportivo Cali sostuvo su ventaja, dejando todo listo para que la definición del título se lleve a cabo en Palmaseca el próximo sábado 26 de septiembre. Ambos elencos buscan hacerse con su cuarto trofeo en la historia del campeonato local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desarrollo del partido entre Santa Fe y Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina?

El partido inició con un ritmo intenso y varias opciones claras para ambos equipos, aunque fue Deportivo Cali quien logró concretar sus oportunidades con rapidez. Las visitantes se adelantaron 0-3 gracias a goles de Jessica Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá. Santa Fe descontó dos veces, ambas por intermedio de Mariana Zamorano, una desde el punto penal confirmado por el VAR. En la segunda mitad, el juego se tornó más cortado por las faltas y la intensidad defensiva del Cali, que logró sostener la ventaja y salir ganador en Tunja.

¿Qué equipos han sido los más exitosos en la Liga Femenina y cuántos títulos tienen?

Según informó Caracol Televisión en el contexto del partido, tanto Independiente Santa Fe como Deportivo Cali han dominado la Liga Femenina en los últimos años. En esta edición, ambos equipos buscan conseguir su cuarto título nacional, lo cual subraya su protagonismo y constancia en el fútbol femenino colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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