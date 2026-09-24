Por: El Espectador

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Dos empleados logísticos, vinculados a una empresa de servicios aeroportuarios, fueron detenidos en el aeropuerto El Dorado después de que cámaras de seguridad captaran sus movimientos inusuales mientras intentaban, presuntamente, sacar del país siete kilogramos de cocaína. De acuerdo con la Policía, un uniformado encargado de monitorear el circuito cerrado notó que los trabajadores realizaban acciones sospechosas en la terminal de carga. Las imágenes evidenciaron el instante en que uno de ellos, aparentemente, intentó ingresar un maletín a una zona de acceso restringido dentro del aeropuerto.

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Tras detectar estas conductas, el policía alertó a las demás unidades presentes en el aeropuerto, quienes se dirigieron rápidamente al lugar de los hechos. Los operarios permitieron, de manera voluntaria, que sus casilleros fueran inspeccionados por el personal de seguridad. Durante la revisión, los agentes hallaron un maletín que contenía cinco paquetes rectangulares debidamente envueltos. Al abrirlos, encontraron una sustancia en polvo con características similares, tanto en color como en olor, al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de siete kilogramos.

El mayor Jonathan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, detalló que “estos ciudadanos pretendían, al parecer, sacar la sustancia hacia un país extranjero en un vuelo internacional”. Las autoridades, sin embargo, no precisaron ni el destino final del cargamento ni la forma en la que los empleados obtuvieron la droga, evitando hacer suposiciones sobre la posible existencia de otros implicados.

Ambos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, señalados del presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La investigación deberá esclarecer si estos trabajadores utilizaron sus permisos de acceso para transportar el maletín, reconstruir la ruta que seguiría la droga y determinar si detrás de este intento existe una estructura delictiva mayor. Además, se busca establecer la identidad del propietario real del cargamento y cómo pretendían incorporar la sustancia al equipaje o carga de un vuelo internacional.

Según informó la Policía, en 2026 ya han decomisado alrededor de 290 kilogramos de cocaína en El Dorado, y llamó a empleados y viajeros a reportar toda actividad sospechosa en la terminal.

¿Cómo detectaron el intento de tráfico de cocaína en el aeropuerto El Dorado?

La detección del intento de tráfico se logró gracias a la vigilancia continua de las cámaras de seguridad, que permitieron a un policía identificar movimientos inusuales realizados por dos operadores logísticos en la terminal de carga. Esta observación detallada activó la respuesta rápida del personal de seguridad, quienes confirmaron la sospecha al hallar los paquetes con cocaína durante la inspección de los casilleros de los empleados.

¿Qué pasos debe seguir la Fiscalía en investigaciones de tráfico de estupefacientes en aeropuertos?

En casos como este, la Fiscalía General de la Nación debe determinar la función que cumplían los sospechosos en la terminal, establecer si se aprovecharon de sus permisos de acceso, identificar al dueño del cargamento, reconstruir la ruta prevista para la droga y analizar si existe una organización más amplia implicada en el intento de envío internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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