Por: El Espectador

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El Gobierno colombiano, a través del canciller Omar Bula, confirmó desde Nueva York que efectivamente se están adelantando ajustes al Acuerdo de Paz firmado en 2016, una información que ha generado debate durante la última semana, particularmente en torno a la asignación presupuestal para su implementación. El punto más delicado está en la reducción del presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), situación rechazada por el tribunal, aunque terminó avalada por el Congreso con el argumento de fortalecer otras instituciones estatales, según lo reportó El Espectador.

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En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Bula sostuvo un encuentro con Ed Miliband, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Allí, según confirmó el propio funcionario, dialogaron sobre el porvenir del Acuerdo de Paz y sobre cómo se remodelará en línea con las prioridades del presidente Abelardo de la Espriella. Bula calificó dicho encuentro como “breve, pero supremamente sustantivo”.

La reducción del presupuesto a la JEP, de 170.000 millones de pesos, fue cuestionada por el presidente de la jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, quien advirtió que este recorte impactará el funcionamiento del tribunal creado especialmente para esclarecer los crímenes del conflicto armado. Frente a las críticas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, justificó la medida como parte de la política de “austeridad” del Estado y la intención de fortalecer sectores históricamente débiles en financiación.

Paralelo a la discusión presupuestal, el canciller Bula también lideró otros encuentros de alto nivel en Naciones Unidas. Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), discutió mecanismos para enfrentar la minería ilegal y otras economías ilegales vinculadas al narcotráfico y operadas por organizaciones criminales internacionales.

Asimismo, se confirmó la visita del vicepresidente José Manuel Restrepo a Emiratos Árabes y Suiza, con el objetivo de fortalecer lazos diplomáticos y cerrar acuerdos en áreas como seguridad social y cultura del ahorro. Hubo además diálogos bilaterales con delegados de Países Bajos y la Liga de Países Árabes, buscando “mutuo entendimiento” sobre temas clave como las relaciones de Colombia con Israel.

La agenda internacional del Gobierno colombiano refleja así una estrategia enfocada en priorizar áreas de impacto económico y de seguridad, sin descuidar la implementación y reconfiguración de los acuerdos de paz, aun en medio de las restricciones presupuestales.

¿Qué significa la reducción del presupuesto para la JEP en la implementación del Acuerdo de Paz?

La disminución de 170.000 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz, aprobada por el Congreso, puede tener consecuencias directas sobre el funcionamiento de este tribunal encargado de esclarecer los crímenes ocurridos durante el conflicto armado. El presidente de la JEP advirtió que esta decisión podría afectar la efectiva implementación de la justicia transicional, uno de los pilares centrales del Acuerdo de Paz, mientras que el Gobierno argumenta que responde a una política de austeridad y de priorización de sectores con baja financiación.

¿Qué prioridades está definiendo el Gobierno colombiano en su política exterior durante la Asamblea General de la ONU?

De acuerdo con información recabada en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno colombiano está enfocando su política exterior en la búsqueda de cooperación para combatir economías ilegales y fortalecer la seguridad, además de consolidar relaciones diplomáticas y acuerdos bilaterales en temas económicos y sociales, como la seguridad social y la cultura del ahorro. Las reuniones con organismos internacionales y países como Reino Unido, Emiratos Árabes, Suiza, Países Bajos y representantes árabes, evidencian un esfuerzo por diversificar y robustecer la agenda internacional del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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