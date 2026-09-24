Por: El Espectador

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La muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo” y señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante un operativo realizado por la fuerza pública, motivó una serie de aclaraciones oficiales sobre la identidad de las personas involucradas. El Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Eduardo Mora, se vio en la necesidad de desmentir versiones que circularon tras el hecho, específicamente respecto a la identidad de una de las siete personas fallecidas, quienes presuntamente formarían parte de las ACSN. En particular, se rumoreó que uno de los muertos sería hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe de esa organización criminal, información que la cartera negó enfáticamente.

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Según el Ministerio de Defensa, Medicina Legal adelantó el proceso de verificación sobre las personas fallecidas y concluyó que entre ellas se encontraba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años. De acuerdo con la institución, ninguna fuente de la fuerza pública afirmó que Rodríguez Martínez fuera hijo de alias “Pinocho”. El origen de la confusión se remonta al 21 de septiembre, cuando, según El Espectador, fuentes policiales consultadas en un reporte preliminar mencionaron la posible presencia de un hijo de “Pinocho” entre los muertos, información que se difundió de manera anticipada antes de que se completaran las identificaciones oficiales.

La versión cobró otro matiz cuando varios medios compartieron el testimonio de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez mediante un video en redes sociales. Ella y las hermanas del joven aseguraron con firmeza que él era un campesino y que no tenía vínculos con las ACSN, contexto que aumentó la incertidumbre sobre lo ocurrido en la operación. Frente a ello, el Ministerio de Defensa subrayó que, siguiendo el Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los expertos de Medicina Legal averiguar las circunstancias, motivos y actividades de quienes se encontraban en la zona durante el operativo militar, descartando versiones no verificadas.

En respuesta a los hechos, que incluyeron la muerte de alias “Cholo”, se registraron represalias como un paro armado en Santa Marta y La Guajira, acciones atribuidas a las ACSN. Ante esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella, tras dos consejos de seguridad en Santa Marta, decidió militarizar la ciudad con el despliegue de 1.100 uniformados. Este paro armado, que inició la noche del 21 de septiembre, fue anunciado por las ACSN y se prevé que concluya el viernes 25 de septiembre a las siete de la mañana.

El Ministerio cerró su pronunciamiento reafirmando su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido y rechazando la difusión de versiones sin fundamento que buscan distorsionar la realidad de los hechos o confundir a la población.

¿Quién era Ricardo Andrés Rodríguez Martínez y por qué fue confundido en el operativo contra las ACSN?

Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, según la verificación de Medicina Legal referida por el Ministerio de Defensa, era un joven de 18 años que murió durante el operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Su familia, a través de un video divulgado por distintos medios, aseguró que él era un campesino sin ningún vínculo con ese grupo armado. La confusión sobre su identidad surgió por reportes preliminares de la Policía que sugerían la posible muerte de un hijo de alias “Pinocho”, máximo jefe de las ACSN, versión que posteriormente fue desmentida por el Ministerio.

¿Cuáles fueron las consecuencias del operativo policial en Santa Marta y La Guajira tras la muerte de alias “Cholo”?

La muerte de alias “Cholo” generó una serie de represalias por parte de las ACSN, lo que desencadenó un paro armado en Santa Marta y La Guajira. Esta situación llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar la militarización de Santa Marta con el apoyo de 1.100 uniformados patrullando las calles. El paro, iniciado la noche del 21 de septiembre y anunciado en redes sociales, tiene como fecha de finalización el 25 de septiembre a las siete de la mañana, según los propios mensajes de las ACSN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.