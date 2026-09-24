Por: Noticiero 90 minutos

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El vicepresidente José Manuel Restrepo representó al Gobierno colombiano este jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, misión que realizó siguiendo la instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella. La asistencia de Restrepo se dio porque De la Espriella ha ratificado su compromiso de no abandonar el país durante los cuatro años que comprende su mandato, una postura contrastante con la de su antecesor, Gustavo Petro. Durante su estadía en la ciudad estadounidense, Restrepo organizó también una agenda orientada a fomentar la inversión y profundizar la cooperación internacional, de acuerdo con 90 Minutos.

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El mensaje presidencial presentado ante la ONU por Restrepo incluyó referencias a la atención de emergencias, particularmente al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el balance oficial leído durante el evento, el sismo provocó más de 300 muertes, alrededor de 4.500 personas heridas y cerca de 452.000 afectados, así como la destrucción de más de 36.000 viviendas, constituyéndose como el evento sísmico de mayor magnitud en Colombia en el siglo XXI.

El vicepresidente transmitió un mensaje redactado en primera persona por De la Espriella, subrayando la prioridad absoluta que se dio al rescate y la protección de la vida humana desde el primer momento tras la tragedia. Además, expuso la principal apuesta del nuevo gobierno bajo el nombre de "Patria Milagro", sustentada en el restablecimiento del orden público, el control territorial y la lucha decidida contra el narcotráfico y la extorsión. "Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos o reclutan menores son grupos terroristas y así los estamos enfrentando", citó Restrepo.

En el ámbito económico, el discurso incluyó incentivos para la inversión extranjera y promesas de fortalecer la iniciativa privada, además de promover entre los jóvenes la formación técnica en áreas como inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Restrepo también transmitió cuestionamientos presidenciales sobre la eficacia del sistema actual de Naciones Unidas y su estructura, marcando distancia respecto a discursos anteriores y a los enfoques del “globalismo”.

El mensaje finalizó con un llamado a avanzar hacia una definición jurídica global y vinculante de terrorismo, argumentando que la falta de consenso genera vacíos legales y dificulta la cooperación internacional. Así, el Gobierno planteó la necesidad de establecer un marco que evite politiquería y garantice el cumplimiento de la justicia internacional, según lo relatado por Restrepo ante los representantes mundiales.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella no viajó a la Asamblea General de la ONU en Nueva York?

De acuerdo con el discurso presentado por el vicepresidente, De la Espriella optó por no acudir personalmente a la Asamblea General de la ONU para honrar su compromiso de permanecer en Colombia durante los cuatro años de su mandato, priorizando su presencia local ante cualquier agenda internacional.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados por el Gobierno colombiano ante la Asamblea General de la ONU?

Según la intervención presentada, los ejes centrales fueron la atención de la emergencia provocada por el terremoto, la estrategia de seguridad y control territorial conocida como "Patria Milagro", el combate al narcotráfico, la promoción de inversiones extranjeras, y la propuesta de establecer una definición global del terrorismo, además de críticas al funcionamiento del sistema de Naciones Unidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.