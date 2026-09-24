Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión contundente frente a la situación de seguridad en el norte del país al ordenar el traslado de 76 personas privadas de la libertad, presuntamente vinculadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), hacia pabellones de máxima seguridad fuera de los departamentos donde eran recluidos. Según anunció De la Espriella, la medida se dirige a evitar que estos internos mantengan control o continúen impartiendo órdenes desde las cárceles en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. “No permitiré que quienes cometen delitos en estos departamentos permanezcan allí confinados y sigan ordenando disturbios, extorsiones y asesinatos desde las cárceles”, manifestó el presidente en su perfil en X, citando la necesidad de cortar cualquier vínculo operativo con la organización criminal desde los establecimientos penitenciarios.

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El traslado se inserta en el marco de una ofensiva que el gobierno actual ha emprendido contra las ACSN, grupo igualmente conocido como ‘los Pachenca’. Desde el inicio de su gestión, De la Espriella ha intensificado las acciones militares en contra de esta estructura delictiva, informando resultados como la baja de dos de sus principales cabecillas: Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, designado por el gobierno como segundo al mando y responsable financiero de la organización. Frente a las expectativas mediáticas sobre Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, considerado objetivo prioritario, el presidente ha reiterado su negativa a conceder beneficios judiciales, pese al interés manifestado por ‘Pinocho’ de acogerse a la justicia a cambio de rebajas de pena.

Las autoridades responsabilizan a las ACSN de delitos asociados con la extorsión y el narcotráfico. En los últimos días, la Fuerza Pública ha intensificado operativos en el Magdalena y otras zonas del Caribe. Esta postura contrasta con la política implementada por el gobierno anterior de Gustavo Petro, que en 2024, mediante la Resolución 300, había autorizado un proceso de diálogos sociojurídicos con “los Pachenca” orientado al desmantelamiento del grupo mediante su sometimiento a la justicia, proceso que incluyó acuerdos de desescalamiento de violencias en febrero de 2026. Sin embargo, el 30 de agosto, De la Espriella ordenó el cierre de esas mesas de diálogo, afirmando que solo habrá sometimiento individual a la ley y anunciando acciones judiciales y operativas contra quienes insistan en violar la normatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los motivos para trasladar a presos vinculados a las ACSN a cárceles de máxima seguridad?

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado para evitar que integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada continúen ejerciendo control y dando órdenes criminales desde los centros de reclusión en la región Caribe. Su objetivo es cortar cualquier canal de comunicación o mando hacia el interior de sus estructuras delictivas estando privados de la libertad, garantizando que estos no sigan influyendo en actividades como extorsiones y homicidios.

¿Qué diferencias existen entre la actual política del Gobierno frente a las ACSN y la de la administración de Gustavo Petro?

Mientras el actual gobierno de Abelardo de la Espriella ha cerrado los espacios de diálogo y optado por acciones estrictamente judiciales y militares contra las ACSN, el mandato anterior de Gustavo Petro había impulsado conversaciones sociojurídicas y acuerdos para la reducción de violencias, buscando el sometimiento colectivo y negociado de la organización. Actualmente, toda concertación fue suspendida y se prioriza la judicialización y la presión policial y militar.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.