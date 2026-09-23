Por: El Espectador

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En el marco del XXI Encuentro de Jurisdicción Constitucional, organizado por la Corte Constitucional el 23 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje enfático sobre el respeto a las decisiones judiciales y la importancia de la separación de poderes. De acuerdo con su intervención, aunque existan diferencias entre el Ejecutivo y las altas cortes, durante su administración mantendrá el compromiso de acatar los fallos judiciales, subrayando que el disenso es propio de la democracia y que la colaboración armónica entre las ramas del poder constituye un pilar de la república colombiana.

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En palabras de De la Espriella, “se puede coincidir o discrepar de las decisiones de la corte. Eso es normal en una democracia. La separación de poderes no significa aislamiento; una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia de una institución […] Podemos discrepar, pero nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desconocer. Siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”. Según lo recogido por El Espectador, estas declaraciones se producen en un momento donde las tensiones institucionales han captado la atención pública.

En su intervención, el mandatario también criticó la gestión del expresidente Gustavo Petro, señalando que durante su mandato, el “principio de continuidad histórica” se vio amenazado y que, según sus palabras, “ese régimen pretendió refundar la nación colombiana mediante la entronización de ideas ajenas a nuestra tradición”. Así, De la Espriella situó la defensa de la Constitución y la independencia judicial en el centro del debate institucional, recordando que la Carta Magna es “patrimonio del pueblo” y que la independencia de los jueces no es un privilegio sino una garantía para los ciudadanos frente a las decisiones sobre sus derechos y libertades.

Este pronunciamiento se dio luego de que el presidente firmara varias extradiciones, entre ellas la de alias ‘Allende’, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien estuvo involucrado en el proceso de la Paz Total, y la de alias ‘Larry Changa’, jefe del ‘Tren de Aragua’, requerido por la justicia chilena, demostrando que su gobierno mantiene relaciones colaborativas tanto con instancias nacionales como internacionales. Las fuentes citadas en el reporte, entre las que se encuentra El Espectador, garantizan la veracidad de la información expuesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la separación de poderes en Colombia y por qué es importante en el gobierno de De la Espriella?

La separación de poderes en Colombia implica que las ramas ejecutiva, legislativa y judicial deben operar con autonomía pero en colaboración armónica, evitando que una interfiera o domine a las otras. Durante el gobierno de De la Espriella, esta separación cobra relevancia, ya que el mandatario declaró que, aunque existan diferencias, acatará todas las decisiones judiciales, resaltando la independencia judicial como garantía de derechos para los ciudadanos.

¿Por qué causó polémica la referencia de De la Espriella al expresidente Gustavo Petro durante su intervención?

La referencia generó controversia porque De la Espriella acusó al gobierno de Petro de intentar reformar la identidad nacional “mediante la entronización de ideas ajenas a nuestra tradición”, sugiriendo que hubo un intento de romper con la continuidad histórica en Colombia. Esta afirmación sitúa la defensa de la Constitución como tema central y profundiza el debate sobre la estabilidad institucional en el país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.