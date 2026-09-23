Por: El Espectador

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La crisis de orden público en Santa Marta ha puesto bajo tensión a las comunidades locales, quienes enfrentan amenazas constantes derivadas del anunciado paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En medio de este panorama de inseguridad, el presidente Abelardo de la Espriella decidió visitar la capital del Magdalena y patrullar sus calles, una acción que resaltó por la presencia visible de un arma en la cintura del mandatario. Este hecho provocó un debate en la opinión pública sobre si corresponde que un presidente porte un arma, teniendo en cuenta su investidura y la legislación vigente.

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En respuesta a la controversia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó su respaldo a De la Espriella. Según Lara, la presencia del presidente en las calles transmite un mensaje claro tanto a los criminales como a la ciudadanía: "El gobierno está del lado del pueblo colombiano" y no permitirá que las amenazas de los grupos ilegales intimiden a la sociedad, como reseña El Espectador. Esta postura coincide con la línea política que ha sostenido De la Espriella durante su mandato, caracterizada por una actitud de "mano dura" contra las estructuras armadas ilegales.

En palabras del ministro Lara, el Estado no será doblegado por los “narcoterroristas”, pese a que los meses iniciales de la ofensiva sean difíciles. Así lo expresó: "Este gobierno está determinado, tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos a la justicia". Por su parte, De la Espriella reafirmó su determinación frente a los grupos ilegales que amenazan a la región, asegurando que el Estado empleará "toda su fuerza legítima" para enfrentar a los criminales y que "no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas".

La militarización de Santa Marta es la primera ordenada por este gobierno tras las amenazas de las ACSN. Actualmente, según informes de El Espectador, la ciudad cuenta con 600 policías y 500 militares desplegados, con el objetivo de restaurar la tranquilidad. En paralelo, el alcalde Carlos Pinedo Cuello reportó la detención de nueve supuestos integrantes de este grupo armado. El mandatario nacional, junto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ha liderado dos consejos de seguridad en menos de 24 horas, mientras sobrevuelos de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial buscan reforzar la percepción de seguridad.

En un contexto de bloqueos, quema de vehículos y cierre de comercios, De la Espriella insistió en la necesidad de mantener la militarización en la ciudad para proteger a sus habitantes y reestablecer el control estatal.

¿Por qué generó polémica que el presidente De la Espriella portara un arma en Santa Marta?

La controversia surge porque, aunque la Constitución Política establece que el presidente dirige la fuerza pública y es Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no le asigna un rol operativo ni lo autoriza automáticamente para portar armas sin el permiso correspondiente. Por eso, el hecho de que De la Espriella portara un arma en público abre debates legales y simbólicos sobre los límites de la investidura presidencial frente a la ley ordinaria.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y por qué amenazaron con un paro armado en Santa Marta?

Las ACSN son un grupo armado ilegal que, según la información entregada en El Espectador, fue responsable de anunciar un paro armado en Santa Marta, lo que incrementó la tensión y motivó la militarización de la ciudad. El motivo detrás de la amenaza radica en disputas con el Estado y su intención de mostrar poder en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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