El presidente Abelardo De La Espriella ordenó trasladar a cárceles de máxima seguridad, ubicadas en otras regiones del país, a cerca de 76 personas detenidas en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’.
La medida busca evitar que los detenidos continúen impartiendo órdenes desde centros penitenciarios del Caribe y estén relacionados con revueltas, extorsiones y asesinatos.
La decisión se conoce en medio de la crisis de orden público en Santa Marta y otros municipios del Caribe, luego del paro armado anunciado por las ACSN tras la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de la organización.
En paralelo, el Ejército y la Policía capturaron en Buritaca, Santa Marta, a un hombre señalado de pertenecer a esta estructura.
Durante el operativo fueron incautados dos artefactos explosivos improvisados que, según las autoridades, podían ser utilizados mediante drones, además de 50 cartuchos calibre 7,62 milímetros y una motocicleta.
El Ejército indicó que el material estaría destinado a acciones durante el paro armado y que las operaciones de seguridad continuarán en Santa Marta y otras zonas del Magdalena.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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