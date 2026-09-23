El presidente Abelardo De La Espriella ordenó trasladar a cárceles de máxima seguridad, ubicadas en otras regiones del país, a cerca de 76 personas detenidas en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’.

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La medida busca evitar que los detenidos continúen impartiendo órdenes desde centros penitenciarios del Caribe y estén relacionados con revueltas, extorsiones y asesinatos.

La decisión se conoce en medio de la crisis de orden público en Santa Marta y otros municipios del Caribe, luego del paro armado anunciado por las ACSN tras la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de la organización.

En paralelo, el Ejército y la Policía capturaron en Buritaca, Santa Marta, a un hombre señalado de pertenecer a esta estructura.

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Durante el operativo fueron incautados dos artefactos explosivos improvisados que, según las autoridades, podían ser utilizados mediante drones, además de 50 cartuchos calibre 7,62 milímetros y una motocicleta.

El Ejército indicó que el material estaría destinado a acciones durante el paro armado y que las operaciones de seguridad continuarán en Santa Marta y otras zonas del Magdalena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.