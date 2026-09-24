Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos días, la actividad sísmica en distintas zonas del Tolima ha vuelto a poner en el centro del debate el estado actual del volcán Cerro Machín. Ubicado entre los municipios de Cajamarca e Ibagué, este volcán recibe un seguimiento constante por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), organismo responsable de la vigilancia de los fenómenos geológicos en el país. De acuerdo con la información recogida por el SGC y presentada en su boletín del periodo comprendido entre el 15 y el 21 de septiembre de 2026, se observó un incremento en la sismicidad asociada al Cerro Machín si se compara con la semana anterior.

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Según el boletín citado, la mayor parte de los movimientos sísmicos estuvo asociada al fracturamiento de roca dentro de la estructura del volcán. Los sismos localizados dentro de este intervalo se distribuyeron en diferentes sectores del Cerro Machín, con profundidades medidas entre 2 y 8 kilómetros desde el nivel de referencia de la zona. Entre estos eventos, el de mayor magnitud ocurrió el 18 de septiembre a las 5:37 de la tarde y fue reportado con una magnitud de 1,2 y una profundidad de ocho kilómetros. Estos datos reflejan que, aunque la magnitud de los movimientos no fue elevada, sí hubo una variación significativa en la actividad interna del volcán que merece atención.

No obstante, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que, aparte del aumento señalado en la sismicidad, no se detectaron cambios importantes en otros parámetros evaluados durante la semana de estudio. El monitoreo que realiza el SGC incluye no solo el registro de eventos sísmicos, sino también la observación de posibles deformaciones del terreno, análisis geoquímicos y la vigilancia visual por medio de cámaras estratégicamente ubicadas en el área. Estas herramientas permiten una supervisión detallada del comportamiento del volcán y facilitan la identificación temprana de variaciones que podrían indicar un cambio en el nivel de alerta.

Por el momento, el monitoreo permanente sostiene la alerta amarilla para el Cerro Machín, lo que implica un estado de vigilancia sin que se hayan identificado señales inminentes de erupción. Además, el SGC diferencia claramente la actividad sísmica del Cerro Machín de la secuencia de movimientos recientes en el municipio de Chaparral. Esta otra actividad es objeto de seguimiento independiente por parte de la Red Sismológica Nacional y no debe ser asociada automáticamente al volcán. El SGC sigue siendo la fuente oficial para informar sobre cualquier evolución relevante en la situación del Cerro Machín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nivel de alerta del volcán Cerro Machín según el Servicio Geológico Colombiano?

El Cerro Machín se encuentra actualmente en alerta amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. Esta categoría implica que la actividad del volcán es monitoreada en tiempo real, pero no hay indicios de una erupción inminente, aunque sí han sido detectados incrementos en la actividad sísmica interna.

¿En qué consiste el monitoreo que realiza el Servicio Geológico Colombiano sobre el Cerro Machín?

El seguimiento realizado por el Servicio Geológico Colombiano sobre el Cerro Machín incluye el uso de estaciones sísmicas, equipos para medir la deformación del terreno, análisis geoquímicos y cámaras instaladas en el área del volcán. Estos sistemas permiten detectar cualquier cambio significativo en el comportamiento del volcán y garantizar una vigilancia permanente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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