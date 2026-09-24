Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Ibagué atraviesa días de luto por la pérdida de Luis Ángel Duque Castañeda, un estudiante de 16 años que falleció en un fatal accidente de tránsito registrado el pasado martes 22 de septiembre en la Variante de Ibagué, específicamente en el sector de El Totumo, mientras se dirigía hacia su colegio. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, Luis Ángel cursaba grado 11 en Paideia School y viajaba acompañado de su primo Ilder Castañeda en el momento del accidente. Mientras que Luis Ángel perdió la vida en el lugar de los hechos, su primo resultó gravemente herido y sigue bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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La noticia sorprendió y entristeció especialmente a la comunidad educativa de Paideia School, ya que el joven se encontraba próximo a terminar sus estudios de bachillerato. Según el reportaje, familiares y amigos de Luis Ángel acudieron de inmediato al sitio del accidente tras darse a conocer la tragedia, ofreciendo apoyo y solidaridad a la familia Duque Castañeda en estos momentos de dolor.

El joven era hijo de Luis Antonio Duque, un empresario reconocido en Ibagué por ser propietario de las panaderías Morata, lo que ha amplificado la conmoción dentro de la ciudad, pues se trata de una familia conocida y apreciada. En medio del duelo, quienes lo conocieron recuerdan a Luis Ángel como un estudiante dedicado, con aspiraciones de graduarse pronto, cuyas metas educativas se vieron truncadas de forma súbita por el lamentable suceso vial.

Las exequias de Luis Ángel Duque Castañeda se realizarán el próximo viernes 25 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la Parroquia Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, siguiendo la información detallada por El Nuevo Día. Posteriormente, el cuerpo será inhumado en el Parque memorial Los Olivos. Antes del sepelio, familiares y allegados tendrán la oportunidad de asistir a la velación en la sala Preferencial 2 y 3 del cuarto piso de Los Olivos.

Se espera que la despedida reúna no solo a parientes cercanos, sino también a miembros de Paideia School y allegados de la familia Duque Castañeda, quienes buscan acompañar y brindar consuelo en esta etapa difícil, tras la inesperada muerte de un joven cuya vida estaba llena de promesas.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo las exequias de Luis Ángel Duque Castañeda?

Las honras fúnebres de Luis Ángel Duque Castañeda se celebrarán el viernes 25 de septiembre a las 10:00 de la mañana en la Parroquia Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué. Después de la ceremonia religiosa, la inhumación tendrá lugar en el Parque memorial Los Olivos, mientras que la velación será en la sala Preferencial 2 y 3 del cuarto piso de Los Olivos.

¿Quién era Luis Ángel Duque Castañeda y cómo ocurrió el accidente en Ibagué?

Según la información de El Nuevo Día, Luis Ángel Duque Castañeda era un estudiante de 16 años inscrito en el grado 11 de Paideia School. El accidente tuvo lugar en la mañana del martes 22 de septiembre en el sector de El Totumo, cuando él y su primo viajaban por la Variante de Ibagué rumbo a su colegio. Mientras Luis Ángel perdió la vida en el siniestro, su primo resultó herido de gravedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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