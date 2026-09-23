Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un trágico accidente de tránsito sucedió en la madrugada del miércoles 23 de septiembre en el sector El Marqués, cerca de Aguachica, Cesar. Un bus de servicio intermunicipal, perteneciente a la empresa Copetran y con el número interno 12450 y placas NTN-754, se precipitó desde un puente hacia una quebrada ubicada en una zona de difícil acceso. El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas y otras doce heridas, quienes recibieron atención inmediata por parte de los equipos de socorro presentes en el lugar.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información inicial, el bus cubría una ruta intermunicipal y se desplazaba por la vía que pasa el peaje de Morrison en dirección a Aguachica cuando, por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades de tránsito, perdió el control y salió de la calzada, cayendo abruptamente desde el puente hacia la quebrada. El fuerte impacto generó una compleja emergencia y movilizó a organismos de socorro y autoridad local, que debieron enfrentar la dificultad de acceso al sitio para realizar las labores de rescate y atención.

En el momento del accidente, viajaban 15 personas a bordo del vehículo, incluyendo el conductor. Tras las primeras labores de rescate y verificación de los ocupantes, se confirmó el deceso de tres personas. Entre las víctimas fatales fue identificado el conductor, Oscar Eduardo Mejía, natural de Bucaramanga, junto a un pasajero identificado como Jorge Luis De La Torre Rojas y una mujer adulta mayor, quien no había sido plenamente identificada en el reporte preliminar que circuló después del siniestro, según la información conocida.

Las 12 personas heridas fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica, mientras se desarrollaban las operaciones de recuperación y las autoridades mantenían presencia en la zona para atender la emergencia. La dificultad del terreno y la naturaleza del accidente representaron un reto para los equipos de rescate durante las primeras horas posteriores al suceso.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han brindado información detallada sobre las causas o circunstancias en que se produjo la maniobra que terminó en tragedia ni han comunicado oficialmente cómo ocurrió el accidente. Según información recogida por Blu Santanderes, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un parte más detallado que aclare tanto las condiciones del siniestro como la situación de las víctimas y los sobrevivientes involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas dejó el accidente de bus en Aguachica, Cesar?

El accidente dejó tres personas fallecidas, incluyendo al conductor y dos pasajeros, además de otras doce heridas, de acuerdo con los datos preliminares entregados por los organismos de socorro y recogidos por medios como Blu Santanderes.

¿Por qué se produjo el accidente del bus de Copetran en el sector El Marqués?

Las causas del accidente permanecen sin esclarecer, ya que las autoridades de tránsito no han entregado aún detalles oficiales sobre cómo ocurrió la maniobra que llevó al bus a salirse de la vía y caer desde el puente hacia la quebrada. Se espera un informe más completo en las próximas horas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.