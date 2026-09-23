Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Hay Festival anunció el lanzamiento de “Medellín39: 39 voces que representan el futuro de la literatura”, una convocatoria que identifica a 39 notables escritores de ficción menores de 40 años. Este esfuerzo, según el Hay Festival, acompaña la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, un título otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El objetivo central de la iniciativa consiste en “dar a conocer nuevas voces y conectar sus historias con lectores de todo el mundo”, resaltando así el talento literario emergente de la región.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada en El Espectador, los nombres de los autores seleccionados se revelarán durante el Hay Festival Forum Medellín 2027, que se celebrará entre el 26 y el 27 de enero de ese año. Una vez que los 39 escritores hayan sido elegidos, participarán en múltiples actividades como charlas, talleres y encuentros literarios. Además, se publicará una antología de sus textos por medio de la editorial Anagrama, tanto en español como en inglés, ampliando el impacto internacional del proyecto.

Para ser considerados como candidatos en la selección, los escritores deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, destaca el haber publicado al menos un libro y ser originarios de la región o parte de su diáspora, así como mostrar un potencial literario destacado. El proceso de postulación está abierto a editoriales, agentes literarios, críticos y el público general, fortaleciendo la diversidad y pluralidad propia del proyecto, según explicó el Hay Festival.

Andrés Valencia, responsable de festivales de Comfama, aseguró que la iniciativa celebra la riqueza de la ciudad y que entre las candidaturas habrá representación equitativa de mujeres, hombres y personas provenientes de diversas localidades latinoamericanas, fomentando una auténtica pluralidad.

El jurado encargado de seleccionar a los finalistas incluye figuras reconocidas como Pilar Quintana, escritora colombiana, Diego Luna, actor y director mexicano, Yásnaya E. Gil, lingüista y escritora comprometida con los derechos indígenas, Leonardo Padura, autor cubano destacado, y Diamela Eltit, ensayista chilena galardonada. Sus trayectorias literarias aportarán rigor y diversidad de criterios en la elección de las voces literarias que marcarán el futuro de la región.

¿Cómo será el proceso de selección de escritores para Medellín39?

La selección de los 39 escritores estará a cargo de un jurado integrado por reconocidos autores, lingüistas y figuras del ámbito literario latinoamericano, quienes evaluarán a los candidatos de acuerdo con los criterios de publicación previa y pertenencia geográfica o cultural. El proceso permite postulaciones abiertas desde editoriales, agentes, críticos y el público.

¿Qué significa ser parte de la diáspora en el contexto de Medellín39?

En el contexto de Medellín39, pertenecer a la diáspora implica ser un escritor que, aunque no resida en la región, mantiene vínculos culturales y de identidad con ella. De acuerdo con el Hay Festival, estos autores reflejan las experiencias y perspectivas propias de la región, aun si desarrollan su labor literaria fuera de su lugar de origen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.