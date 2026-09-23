Tras la cirugía de corazón abierto a la que fue sometido, Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, contó el difícil episodio que vivió durante su recuperación en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Según relató, tuvo una pesadilla que describió como un episodio de delirio y que atribuyó a la anestesia y a los medicamentos que recibió.

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El hombre explicó que durante la madrugada tuvo la sensación de que estaba siendo envenenado a través de los medicamentos que le suministraban. La experiencia fue tan angustiante que, mientras era atendido alrededor de las 3 de la mañana, llegó a decirle al personal médico que prefería morir antes que continuar con lo que estaba experimentando.

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“La pesadilla consistió en que soñé que me estaban envenenando a través de los medicamentos que me estaban dando, le dije a las personas que me atendían a las 3:00 p. m. que prefería morir”, relató.

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#Colombia | Abelardo De La Espriella Juris, papá del presidente de Colombia, relata angustiante episodio de delirio que vivió tras operación de corazón abierto. pic.twitter.com/3yurJZicXZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 23, 2026

De la Espriella Juris relató que, dentro de esa pesadilla, llegó a pensar que había retirado los conductos que le habían colocado durante su atención médica. Según su propio relato, en ese momento la situación le produjo un profundo temor y llegó a considerar que era preferible morir antes que seguir enfrentando aquel episodio.

El padre del mandatario contó que finalmente volvió a dormirse y, cuando despertó, se sorprendió al encontrar al personal médico preguntándole cómo se sentía. Su respuesta, ya fuera del episodio que había experimentado durante la madrugada, fue particular: aseguró que se encontraba “como un tigre enrazado con toro de corraleja”.

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La cirugía de corazón abierto se llevó a cabo el 21 de septiembre en la Fundación Cardioinfantil. La Presidencia informó posteriormente que el procedimiento había culminado satisfactoriamente y que De la Espriella Juris permanecía acompañado por su familia y bajo cuidado del equipo médico.

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