Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó este lunes 21 de septiembre que será sometido a una cirugía a corazón abierto.

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El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores que oraran por él antes de ingresar al quirófano.

“Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí, para que Chao pescao siga divirtiéndolos. Chao Pescao”, escribió junto con una imagen.

El mensaje generó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y solidaridad ante el procedimiento médico.

De La Espriella Juris es conocido en redes sociales por compartir aspectos de su vida cotidiana, apoyar públicamente a su hijo y publicar contenidos relacionados con recetas y cocina.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la razón específica por la que será intervenido ni sobre el procedimiento que le realizarán.

La cirugía a corazón abierto comprende diferentes intervenciones y no necesariamente implica abrir el corazón.

Puede utilizarse, entre otros casos, para realizar una revascularización cardíaca, reparar o reemplazar válvulas defectuosas o corregir determinados defectos cardíacos.

El padre del mandatario también compartió una extensa oración en la que pidió por su salud, la labor del equipo médico y la fortaleza de su familia durante este momento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.