Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes sobre el avance en la recuperación de su padre, Abelardo de la Espriella Juris, quien fue sometido a una cirugía de corazón abierto el lunes 21 de septiembre. De acuerdo con un comunicado oficial de la Presidencia, el procedimiento concluyó satisfactoriamente y el jurista continúa bajo cuidado médico, acompañado de su familia mientras se recupera en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. La Presidencia agradeció las expresiones de apoyo y solidaridad recibidas en las últimas horas y destacó la atención profesional recibida por parte del equipo médico, asistencial y humano de la institución responsable del procedimiento.

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En el boletín divulgado por la Casa de Nariño, no fueron entregados detalles adicionales sobre la intervención quirúrgica ni sobre el tiempo estimado de hospitalización del abogado De la Espriella Juris. Las autoridades insistieron en que el proceso de recuperación sigue bajo estrecha observación médica, manteniendo a la opinión pública a la espera de nuevos reportes sobre su estado de salud. Este pronunciamiento también incluyó palabras de reconocimiento hacia la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, centro especializado en este tipo de procedimientos, donde la familia presidencial resaltó la labor y dedicación del personal durante la intervención y el seguimiento posterior.

El comunicado tuvo lugar tras haberse conocido, un día antes, que Abelardo de la Espriella Juris había anunciado públicamente su próxima cirugía y pidió a sus seguidores que oraran por él. El presidente Abelardo de la Espriella estuvo presente en el centro médico durante gran parte del lunes 21 de septiembre, acompañando a su padre durante el delicado proceso, como reportó Revista Semana en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En su biografía en redes sociales, Abelardo de la Espriella Juris se describe como "campesino-sobreviviente del COVID-entubado-doctor en derecho y ciencias sociales”, recordando el periodo crítico vivido en Colombia durante la pandemia por covid-19. Esta enfermedad causó más de 140.000 muertes en el país y marcó significativamente a quienes lograron superarla, como fue su caso. Desde entonces, el padre del mandatario ha compartido su vida diaria a través de plataformas digitales, donde se le ve preparando recetas típicas del Caribe colombiano y mostrando facetas personales alejadas de su rol profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la recuperación de Abelardo de la Espriella Juris tras la cirugía de corazón abierto?

Según información entregada por la Presidencia y reseñada por Revista Semana, Abelardo de la Espriella Juris evolucionó favorablemente después de la intervención, permaneciendo bajo cuidado médico y acompañado por sus familiares. El comunicado destaca la vigilancia continua sobre su estado de salud en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, aunque no detalla el tiempo que permanecerá hospitalizado ni otros aspectos específicos del tratamiento posquirúrgico.

¿Qué papel tuvo la Fundación Cardioinfantil en la atención de Abelardo de la Espriella Juris?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia, la Fundación Cardioinfantil de Bogotá fue el centro encargado de realizar la cirugía de corazón abierto a Abelardo de la Espriella Juris. La familia presidencial expresó su reconocimiento explícito al trabajo del equipo médico, asistencial y humano de la institución, sin especificar el nombre de los profesionales, pero subrayando la calidad y dedicación en el proceso de atención y recuperación.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.