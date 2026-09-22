Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

TransMilenio, tradicionalmente conocido como el principal sistema de transporte masivo de Bogotá, avanza hacia una transformación profunda que lo consolida también como operador urbano público. De acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y las secretarías distritales de Planeación y Hábitat, la entidad ya no se limita únicamente a movilizar personas: su nuevo rol la sitúa como pieza clave en la articulación de proyectos de movilidad, vivienda, espacio público, comercio y servicios alrededor de la infraestructura de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los ejes centrales en esta estrategia es ‘TransMi Construye Ciudad’, una apuesta que fue presentada oficialmente el 20 de noviembre de 2025 por el alcalde mayor y el equipo de secretarías distritales junto con TransMilenio. Esta iniciativa convierte a la infraestructura de transporte público en el motor de renovación urbana, permitiendo el desarrollo de vivienda, comercio y actividades económicas, además de propiciar mejores condiciones de vida. Según palabras de Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio, el propósito es que la infraestructura no solo conecte personas, sino que también impulse la calidad de vida y el desarrollo sostenible en la ciudad.

El proyecto Ondas Metropolitanas sobresale en este contexto como el mecanismo para promover vivienda y servicios cerca a los corredores de transporte masivo, como la Línea 1 del Metro de Bogotá y las troncales de TransMilenio. María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, resaltó que se prioriza la conectividad y el acceso a hogares de menores ingresos, buscando que estos sistemas sean una vía de equidad y acceso a oportunidades.

Durante 2026, la implementación avanzó significativamente: TransMilenio estructuró proyectos tanto en predios propios como privados y, además, amplió el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). Un hecho clave fue la adopción del primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) en suelo privado, denominado Fiotti, en la localidad de Puente Aranda, transformando un antiguo sector industrial en un espacio mixto que incluye vivienda social y servicios, bajo la supervisión de la entidad y la expedición del Decreto Distrital 299 de 2026.

Los instrumentos clave para esta transformación son las Áreas de Integración Multimodal (AIM), que mejoran la conexión física y económica en torno a las estaciones, y los PRUMS, que formalizan qué y cómo se desarrollará cada proyecto. De acuerdo con datos distritales, hay más de 6.200 hectáreas identificadas para futuros proyectos y varios procesos ya se encuentran en marcha, consolidando una visión en que el transporte público masivo y la planeación urbana trabajan unidos para construir una Bogotá más equitativa e integrada.

¿Qué es un PRUMS en Bogotá y para qué sirve?

Un PRUMS, o Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, es un instrumento de planeación que establece cómo se desarrollarán los nuevos proyectos urbanos en áreas cercanas a la infraestructura de transporte masivo. Su objetivo es articular vivienda, espacio público, comercio y servicios para aprovechar el potencial de estos corredores y mejorar la calidad de vida.

¿Cómo contribuye TransMilenio a la renovación urbana en Bogotá?

Según TransMilenio y las secretarías distritales involucradas, la entidad lidera la integración de transporte, vivienda y espacio público, articulando proyectos de desarrollo urbano sostenible y renovando sectores estratégicos. Así, el sistema de transporte masivo se convierte en motor de transformación, generando nuevas oportunidades y mejorando el entorno urbano para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z