Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá se consolida como uno de los principales focos de atención para la administración distrital. Prueba de esto son las fechas establecidas en el calendario escolar 2026 para los colegios oficiales, las cuales buscan facilitar la planeación de actividades tanto para familias como para estudiantes. De acuerdo con información divulgada en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el receso escolar o semana de vacaciones para el próximo año en los colegios públicos de la ciudad tendrá lugar del 5 al 12 de octubre de 2026. Este período se convierte en una oportunidad clave para que niños, niñas y jóvenes puedan descansar y recargar energías en medio del año académico.

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La importancia de este receso va más allá de la simple suspensión de clases, pues la Secretaría de Educación del Distrito, según lo expuesto en su portal oficial, hace un llamado a los padres y al conjunto de la comunidad a acompañar a los estudiantes durante cada etapa del ciclo escolar. El objetivo es garantizar un entorno de aprendizaje seguro y de calidad, donde el apoyo familiar y comunitario juegue un papel fundamental en la formación de los menores.

Está previsto que, aunque la semana de receso finalice el lunes 12 de octubre, dicho día es considerado festivo en el país. Por ello, la reanudación de las actividades académicas en los colegios oficiales de Bogotá será el martes 13 de octubre de 2026, en los horarios habituales definidos por cada institución. Este ajuste, comunicado por las autoridades educativas, permite que las familias organicen con mayor precisión su agenda y asegura el cumplimiento de los tiempos definidos para el desarrollo curricular.

Todos los detalles y fechas específicos del calendario escolar 2026 fueron establecidos en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento expedido por la Secretaría de Educación del Distrito y disponible para consulta pública. El acceso a este tipo de información permite que padres, docentes y estudiantes tengan claridad sobre los momentos de receso y las fechas clave durante el año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo son las vacaciones escolares de octubre en los colegios oficiales de Bogotá en 2026?

Las vacaciones de receso escolar en los colegios oficiales de Bogotá durante el año 2026 están programadas del 5 al 12 de octubre, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Educación del Distrito y confirmada en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025.

¿Qué significa el receso escolar y por qué es importante en el calendario académico?

El receso escolar es un período de pausa temporal en las actividades académicas durante el año escolar. Este espacio permite a los estudiantes descansar, fortalecer su bienestar y facilita que regresen a clases con mayor disposición y energía, aspectos destacados por la Secretaría de Educación del Distrito en su llamado a la comunidad educativa para acompañar a los menores durante todo el ciclo escolar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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