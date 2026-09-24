Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este jueves en la carretera que une a Mariquita con Honda, en el departamento del Tolima. El hecho involucró a un vehículo tipo turbo que terminó volcado de manera aparatosa, lo que generó alarma entre los conductores y transeúntes que circulaban a esa hora por la zona. Según la información recopilada en el sitio del siniestro, durante la noche se reportaron lluvias intensas en ese sector, lo cual habría contribuido a crear condiciones desfavorables en la vía, aumentando la posibilidad de incidentes en el trayecto, como ocurrió en esta oportunidad.

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Los reportes iniciales indican que el vehículo implicado era un camión Hyundai 500, identificado con las placas WLP 935, el cual estaba dedicado al transporte de chatarra. El camión se movilizaba en la ruta que conecta Mariquita con San Felipe cuando, en inmediaciones de uno de los resaltos de la carretera, perdió estabilidad y terminó volcado. La acumulación de agua y la reducción de adherencia en la superficie asfáltica habrían incidido en el desenlace del siniestro, de acuerdo con la información suministrada en el informe preliminar.

A pesar de la gravedad del accidente y el notable estado en que quedó el camión, el conductor salió ileso y no requirió ser trasladado a ningún centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades actuaron de inmediato para controlar la situación y coordinar las labores necesarias que permitieran remover el vehículo, lo que implicó un cierre temporal de la vía mientras las unidades correspondientes normalizaban el tránsito en ese corredor vial.

Ante este tipo de acontecimientos, las autoridades recordaron la importancia de manejar con suma precaución, sobre todo durante las temporadas de lluvias, ya que el pavimento húmedo y la baja visibilidad aumentan considerablemente los riesgos para quienes transitan por las carreteras. Este llamado se da como medida preventiva para evitar que hechos similares puedan volver a repetirse en la región.

¿Por qué son más frecuentes los accidentes de tránsito en épocas de lluvias?

Los accidentes de tránsito tienden a incrementarse durante las temporadas de lluvias porque el agua sobre el pavimento reduce la fricción entre los neumáticos y la carretera, lo que dificulta el control de los vehículos y aumenta las distancias de frenado. Además, las condiciones de visibilidad disminuyen, haciendo que los conductores no perciban a tiempo los peligros, como resaltos o curvas cerradas.

¿Qué recomendaciones entregan las autoridades para manejar en carreteras durante lluvias?

Las autoridades sugieren transitar con precaución en temporada de lluvias, reduciendo la velocidad y evitando maniobras bruscas. También recomiendan mantener las luces encendidas para mejorar la visibilidad y verificar el estado de los frenos y neumáticos antes de emprender cualquier trayecto por vías susceptibles al agua o en mal estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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