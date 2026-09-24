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El incendio en el páramo de Las Hermosas, ubicado en los límites entre el Valle del Cauca y Tolima, ha suscitado alarma por su duración y los graves daños provocados en este ecosistema estratégico. Desde hace más de un mes, las llamas han consumido cerca de 2.000 hectáreas, según reportes recientes. Las labores para controlar la emergencia están siendo obstaculizadas, sobre todo, por las condiciones topográficas del terreno, que dificultan el acceso y obligan a suspender las intervenciones de los bomberos al final de cada jornada. En particular, la inestabilidad del terreno a partir de las 5 de la tarde representa un riesgo considerable para aquellos que buscan mitigar el fuego, por lo que la acción se retoma únicamente al amanecer.

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Buga, uno de los municipios más afectados, enfrenta una situación crítica por encontrarse el incendio en la zona del tanque de reserva del río Tuluá. Harold Alzate, jefe de bomberos de Buga, advirtió que el avance de las llamas compromete el abastecimiento de agua para la ciudad de Tuluá, al estar amenazada una fuente primordial de este recurso. Los reportes señalan que la flora, la fauna y las fuentes hídricas del sector están sufriendo daños irreparables.

La emergencia ha motivado un llamado urgente de la alcaldesa de Buga, Karol Martínez, quien solicitó el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para emplear el protocolo Bambi Bucket—herramienta que permite la descarga aérea de agua sobre incendios forestales. Sin embargo, las autoridades han aclarado que la implementación de este método no ha sido posible debido a la complejidad del terreno. La alcaldesa también instó a la Unidad de Gestión del Riesgo para que agilice la llegada de equipos y recursos que se requieren con urgencia.

Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, informó que se prevé la llegada de refuerzos, incluidos bomberos voluntarios de otros municipios, personal de Parques Nacionales y brigadas forestales privadas. El propósito es fortalecer las labores de control que llevan más de 45 días ininterrumpidos. Adicionalmente, se evalúa el uso de la aeronave AT802, una avioneta especialmente adaptada para operar en zonas de difícil acceso y altitudes elevadas, con la esperanza de facilitar el trabajo en el páramo.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento, los esfuerzos se centran en evitar que el fuego continúe devastando el Parque Nacional Natural Las Hermosas y salvaguardar los recursos hídricos y la biodiversidad local.

¿Por qué es tan difícil controlar el incendio en el páramo Las Hermosas?

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Buga y la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, el principal obstáculo radica en las condiciones topográficas e inestabilidad del terreno, lo que impide intervenciones continuas por parte de los bomberos. Además, la aplicación de protocolos aéreos como el Bambi Bucket se ha dificultado por la complejidad de la zona.

¿Cómo afecta el incendio del páramo de Las Hermosas al abastecimiento de agua en la región?

Voceros como el jefe de bomberos de Buga han alertado que el incendio se ubica en el tanque de reserva del río Tuluá, una fuente crucial de agua para la ciudad. El daño en este ecosistema podría dejar a Tuluá y otras zonas sin el recurso hídrico necesario, agravando la emergencia ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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