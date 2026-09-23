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Villa de Leyva, en alerta máxima, enfrenta una grave emergencia ambiental cuatro días después del inicio del devastador incendio forestal en el cerro de San Marcos. Desde que el fuego comenzó el sábado cerca de las 2:00 p.m., autoridades locales y nacionales se han articulado para frenar el avance de las llamas, que ya amenazan el conocido municipio de Boyacá y ponen en peligro no solo su patrimonio, sino también los ecosistemas circundantes. Los reportes preliminares señalan que más de 1.300 hectáreas ya han sido consumidas por el incendio, mientras se mantiene el llamado urgente de los voluntarios locales frente a la magnitud de la emergencia.

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El desarrollo de la crisis ha obligado a la movilización de un amplio operativo nacional. Según datos publicados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el apoyo aéreo ha sido clave: se han invertido 3.000 millones de pesos para fortalecer la respuesta, permitiendo la operación de seis helicópteros provenientes de la Gobernación, la Policía Nacional, Ocensa, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Estas aeronaves, junto con más de 250 bomberos desplegados en tierra, han realizado 119 descargas de agua, utilizando más de 200.000 litros en sus maniobras para sofocar el fuego.

El impacto ambiental es profundo. Según información preliminar, los acuíferos de la región y reservas naturales tan sensibles como el santuario de Iguaque se han visto gravemente afectados; este último resguarda más de 6.000 hectáreas de páramos y la emblemática laguna de Iguaque, fuente de agua para más de 30.000 personas, de las cuales al menos 700 hectáreas han sufrido daño directo por las llamas.

La alcaldía de Villa de Leyva ha declarado la calamidad pública, suspendiendo todas las clases y eventos en el municipio, como medida de protección para sus habitantes. Gracias a estas acciones y al trabajo articulado de entidades nacionales, se ha logrado controlar cerca del 78% del incendio, de acuerdo con la Gobernación de Boyacá y la UNGRD, que han destinado un total de 4.000 millones de pesos a la atención de la emergencia. No obstante, ha sido necesaria la evacuación preventiva de algunos sectores ante el riesgo latente.

La coordinación de la respuesta queda en cabeza de David Santiago Tamayo, director de la UNGRD, quien, de acuerdo con sus reportes, lidera el involucramiento de más de 19 cuerpos de bomberos para controlar el avance en zonas rurales como la vereda La Castellana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está haciendo la UNGRD para controlar el incendio en Villa de Leyva?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se han destinado 3.000 millones de pesos para la respuesta aérea, operando seis helicópteros y coordinando más de 250 bomberos en tierra, además de realizar 119 descargas de agua para sofocar el incendio. La entidad también está al frente de la estrategia general y colabora con la Gobernación de Boyacá en recursos y logística.

¿Cómo afecta el incendio al santuario de Iguaque y sus recursos hídricos?

Según los informes recogidos, el fuego ya ha afectado al menos 700 hectáreas del santuario de Iguaque, que protege más de 6.000 hectáreas de páramo, incluyendo la laguna de Iguaque. Este santuario es vital para más de 30.000 personas en la región, quienes dependen de sus recursos hídricos, ahora gravemente amenazados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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