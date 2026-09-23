Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali informó sobre la continuidad de varios cierres viales en distintos puntos de la ciudad. Estas medidas obedecen principalmente a labores de demolición y al riesgo detectado en algunas estructuras que, por su estado de inestabilidad, representan un peligro tanto para peatones como para conductores. Según lo detallado por la entidad, las unidades de tránsito permanecen en los sitios afectados para regular el flujo vehicular y garantizar que ninguna persona transite por zonas consideradas de alto riesgo.

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En la localidad Cañaveralejo, los cierres más significativos se concentran en la carrera 56, entre las calles 3, 2 y 1, donde la restricción es total en sentido oriente-occidente. Asimismo, la calle 5 con carrera 66 registra tanto cierres parciales como totales en distintos sentidos, afectando especialmente el desplazamiento hacia la carrera 66. Otros tramos como la carrera 56 con calle 11B, la carrera 39 entre calles 6 y 5, y la calle 6 en los sectores de las carreras 36, 38, 42 y 50 presentan cierres totales o parciales de calzada, limitando la circulación en horas pico. A esto se suman restricciones en la calle 9, desde la carrera 48 hasta la 44, donde se reporta un cierre total de la calzada derecha.

Los cierres no se concentran únicamente en Cañaveralejo ni en sus cercanías. De acuerdo con la información recopilada, en la localidad Aguacatal Centro hay cierre total en la calle 7 a la altura de la carrera 4, así como restricciones parciales o totales en intersecciones claves como la carrera 3 con calle 10, la carrera 5 con calle 10, la carrera 1 con calle 24, la carrera 6 entre calles 5 y 6, y la carrera 6 con calle 11. Por su parte, en la Aguacatal Norte, la calle 48 entre avenidas 5 y 4 tiene un cierre en uno de sus carriles, lo que afecta la movilidad de quienes circulan por ese sector.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a planear con anticipación sus rutas y optar por vías alternas, mientras se completan los trabajos de demolición y mitigación de riesgos. Según los voceros de la Secretaría de Movilidad, esta medida es temporal y busca anteponer la seguridad en el desplazamiento diario de la población.

¿Cuáles son las vías de Cali cerradas por riesgo de colapso y demoliciones?

Las vías con restricciones incluyen tramos de la carrera 56, calle 5, calle 6, carrera 39, calle 9, así como la calle 8A, calle 8B, carrera 66, calle 3 y varias intersecciones en localidades como Cañaveralejo, Aguacatal Centro y Aguacatal Norte. Todos estos sectores presentan cierres totales o parciales relacionados con trabajos de demolición y prevención de riesgos estructurales, según informó la Secretaría de Movilidad.

¿Por cuánto tiempo estarán vigentes los cierres viales en Cali por riesgo?

Los cierres viales estarán activos mientras duren los trabajos de demolición y mitigación de riesgos, sin una fecha de apertura exacta definida. Las autoridades recomiendan a los conductores y peatones estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre las zonas intervenidas y tomar rutas alternas hasta nueva orden.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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