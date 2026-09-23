Por: Noticiero 90 minutos

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Chaparral, un municipio ubicado en el suroccidente del departamento del Tolima, Colombia, ha captado la atención nacional por la reciente actividad sísmica que se registra en la zona. Situado a 153 kilómetros de Ibagué, la capital departamental, y limitando al occidente con el departamento del Valle del Cauca, Chaparral está incrustado en las estribaciones de la cordillera Central, una región caracterizada por su geografía montañosa y vital riqueza ecológica.

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En las últimas horas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo movimiento telúrico en Chaparral. De acuerdo con la entidad, el sismo ocurrió a las 3:09 p. m., presentando una magnitud de 4.5 y profundidad superficial —es decir, menor a 30 kilómetros—. De inmediato, habitantes de ciudades como Cali reportaron en redes sociales que también sintieron el temblor. La situación ha motivado a las autoridades a reforzar los mensajes de calma y preparar a la comunidad para atender correctamente cualquier emergencia, enfatizando la importancia de conocer y practicar protocolos de evacuación y manejo de crisis.

La serie de movimientos sísmicos en Chaparral ha sido catalogada como un enjambre sísmico, una secuencia de temblores de magnitudes similares en un área específica, con causas naturales. El SGC, mediante comunicados y boletines oficiales —incluyendo la participación de Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC)—, ha explicado que este fenómeno responde a la dinámica geológica propia de la región. La constante inquietud ciudadana se refleja en la cantidad de reportes y consultas realizadas a las entidades oficiales, lo cual llevó al SGC a difundir videos explicativos y actualizaciones en tiempo real sobre la situación.

Por lo pronto, la situación en Chaparral se observa como una noticia en desarrollo. Las autoridades continúan vigilando el comportamiento sísmico y mantienen informadas a las comunidades aledañas. Las recomendaciones, en voz del SGC y entidades locales, invitan a la población a conservar la serenidad, informarse a través de fuentes confiables y prepararse ante cualquier eventualidad.

¿Por qué se presenta un enjambre sísmico en Chaparral, Tolima?

Según el Servicio Geológico Colombiano, la ocurrencia de varios sismos en Chaparral tiene razones naturales y está relacionada con la actividad geológica de la zona. Se trata de movimientos telúricos superficiales que, aunque pueden preocupar a la población, son explicados como parte de la dinámica normal de la cordillera Central.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo reportado en Chaparral, Tolima?

El movimiento telúrico registrado por el Servicio Geológico Colombiano en las últimas horas tuvo una magnitud de 4.5 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Este evento ocurrió exactamente a las 3:09 p. m. y su impacto se sintió en municipios cercanos y en la ciudad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.