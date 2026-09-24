Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del jueves 24 de septiembre, el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, experimentó una inusual secuencia de sismos que llamó la atención tanto de habitantes como de autoridades. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primero de estos movimientos telúricos se registró a las 12:07 a. m., con una magnitud de 3,0 y una profundidad superficial. Esta característica significa que el epicentro del sismo se ubicó cerca de la superficie terrestre, lo que puede hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad en la zona cercana al epicentro.

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La actividad sísmica no tardó en repetirse. Apenas poco después, a la 1:12 a. m., el SGC confirmó un segundo sismo, también de magnitud 3,0, esta vez con una profundidad menor a 30 kilómetros. La serie continuó a la 1:23 a. m., con un movimiento de 3,3 de magnitud, igualmente superficial. Minutos después, a la 1:51 a. m., se presentó un nuevo temblor, esta vez de 3,1, seguido por otro de magnitud 3,1 a las 2:32 a. m. Tal acumulación de eventos en un intervalo de tiempo tan corto representa un fenómeno poco común en la región y es motivo de seguimiento por parte de las autoridades científicas.

La madrugada avanzó y a las 4:25 a. m., Chaparral registró un sismo de magnitud 3,4, nuevamente con epicentro superficial. Finalmente, el último reporte corresponde a las 7:01 a. m., momento en el que un nuevo sismo, de magnitud 3,5, fue detectado en la misma área. Así, según datos del SGC, Chaparral acumuló en total siete sismos en un periodo de pocas horas.

Estos movimientos en Tolima no fueron los únicos registrados por el SGC durante la madrugada del 24 de septiembre, ya que otros eventos sísmicos también ocurrieron en Istmina y Bajo Baudó, en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano continúa con el monitoreo permanente de la situación y ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma Sismo Sentido, la cual permite reportar la percepción de los sismos por parte de la población local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en Chaparral, Tolima, el 24 de septiembre?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, durante la madrugada del 24 de septiembre se reportaron siete sismos en Chaparral, Tolima, con magnitudes que oscilaron entre 3,0 y 3,5, la mayoría con una profundidad superficial.

¿Qué significa sismo de profundidad superficial según el SGC?

El término "sismo de profundidad superficial" utilizado por el Servicio Geológico Colombiano indica que el epicentro del temblor se encuentra cerca de la superficie de la tierra, lo que generalmente se traduce en una mayor percepción del movimiento en la zona afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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