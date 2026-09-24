Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reconocida familia Duque Castañeda, propietaria de la tradicional panadería Morata en Ibagué, atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la muerte de Luis Ángel Duque Castañeda, el hijo de 16 años de Luis Antonio Duque. El adolescente perdió la vida el martes 22 de septiembre en un accidente de tránsito que ocurrió en la Variante de Ibagué, mientras, según se indica, se dirigía hacia su institución educativa. Esta trágica noticia generó conmoción no solo entre sus allegados, sino también entre el equipo de trabajo y toda la comunidad que forma parte del círculo de Morata.

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La empresa, profundamente golpeada por la tragedia, se pronunció mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. En este mensaje, panadería Morata agradeció de manera pública las numerosas muestras de solidaridad y el acompañamiento brindado por los clientes, amigos, colaboradores, proveedores y demás personas cercanas. Entre las palabras compartidas, la empresa expresó: “A toda nuestra comunidad, colaboradores, proveedores, clientes, amigos y familiares, gracias por cada mensaje, oración y muestra de apoyo en este momento. Morata, la panadería de los tolimenses, seguirá su legado con el apoyo de cada tolimense”.

En este contexto doloroso, la familia Duque Castañeda ha contado con el soporte y apoyo del entorno local, lo cual fue resaltado nuevamente hacia el final de la publicación, reiterando el agradecimiento hacia quienes han permanecido cerca en este periodo de duelo: “¡Gracias por estar!”. El mensaje de Morata refleja la importancia de la comunidad y el arraigo de la empresa en la vida de muchas personas de Ibagué.

El impacto de la muerte de Luis Ángel resalta el profundo lazo entre la familia propietaria de Morata y la ciudad. La solidaridad expresada por distintas personas y grupos demuestra cómo la tragedia trasciende lo personal y afecta también a entornos empresariales y sociales que rodean a los protagonistas de los hechos. La referencia a “seguir el legado” subraya el deseo de la familia y de la empresa de mantener vigente la memoria y los valores construidos hasta ahora, incluso ante situaciones de dolor.

De acuerdo con lo reportado, la muerte del joven se produjo cuando, aparentemente, se encontraba de camino a su colegio. El caso ha sido reseñado por medios como El Nuevo Día, que ilustra la magnitud del impacto en la vida social y empresarial de Ibagué.

¿Qué relación tiene la panadería Morata con Luis Ángel Duque Castañeda?

La panadería Morata es propiedad de Luis Antonio Duque, padre de Luis Ángel Duque Castañeda, el joven fallecido en el accidente de tránsito. La empresa es considerada parte esencial de la vida familiar y laboral de los Duque Castañeda, y su comunidad expresó apoyo ante la pérdida.

¿Cómo reaccionó la comunidad de Ibagué al fallecimiento del hijo del dueño de Morata?

La comunidad de Ibagué, incluyendo colaboradores, clientes, proveedores y amigos, manifestó su solidaridad a través de mensajes, oraciones y apoyo a la familia Duque Castañeda y a la panadería Morata, según destacó la propia empresa en su pronunciamiento oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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