Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar ha anunciado, a través de la Secretaría de Educación Municipal, una proyección inicial de 78.000 cupos en instituciones educativas oficiales para el calendario escolar de 2027. De acuerdo con la secretaria de Educación, Samantha Zuleta Fernández, esta cifra es una estimación que puede modificarse en función de la demanda de las familias y la capacidad disponible en cada sede educativa. La oferta cubre tanto las instituciones ubicadas en la zona urbana de Valledupar como en sus corregimientos y áreas rurales, con el propósito de garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los niveles de preescolar, básica y media.

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Para inscribir a los estudiantes nuevos, se ha dispuesto de un procedimiento presencial, que debe realizarse directamente en la institución educativa oficial más cercana al lugar de residencia del interesado, conforme a la Resolución 000599, encargada de regular la gestión de la cobertura educativa para 2027. Las familias no tienen que acudir inicialmente a la Secretaría de Educación Municipal, ya que el trámite debe hacerse en el colegio de interés. Allí, el personal encargado recibe la documentación y orienta a los acudientes acerca de los pasos a seguir en el proceso.

Los documentos exigidos para formalizar la inscripción y matrícula incluyen copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad del estudiante, fotocopia de la cédula de los padres o acudiente, certificados de estudio del año anterior, copia del carné o certificado de afiliación a una entidad promotora de salud (EPS), y el formulario de inscripción proporcionado o solicitado por la institución. La Secretaría aclaró que los requisitos pueden variar dependiendo del grado, la procedencia de otra entidad territorial o la situación migratoria del aspirante. Toda la documentación permite una correcta ubicación y actualización de datos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

En caso de que no haya disponibilidad de cupos en el colegio de preferencia o más cercano, la familia debe dirigirse a la Secretaría de Educación Municipal, que tiene a cargo revisar la oferta vigente y orientar el proceso de reubicación en otra institución oficial con cupo. La recomendación principal para los acudientes es realizar el trámite con suficiente anticipación y conservar los soportes de solicitud para facilitar la gestión, especialmente si el colegio elegido no cuenta con cupo disponible en el momento.

La actualización de la oferta educativa es un proceso anual, basado en las matrículas del periodo anterior y en la evaluación de la capacidad física y el recurso humano de cada sede, buscando siempre garantizar atención a toda la población escolar del municipio. El detalle pormenorizado de los cupos se encuentra en el archivo técnico “Valledupar_Avance 2027”, aunque cabe recordar que la cifra oficial podrá ajustarse según la demanda real.

Sobre el calendario escolar de 2027, la Secretaría de Educación informó que sigue en trámite de aprobación; por tanto, las fechas específicas de inicio y finalización de clases, periodos de receso y semanas de desarrollo institucional serán publicadas posteriormente. Mientras tanto, las familias interesadas deben acercarse directamente a las instituciones para obtener orientación sobre el proceso, requisitos y disponibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir a un estudiante en colegios oficiales de Valledupar?

Para inscribir a un estudiante nuevo en una institución educativa oficial de Valledupar, los acudientes deben llevar copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad del menor, fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre o acudiente, certificados de estudio del año anterior, copia del carné o certificado de afiliación a una EPS, y el formulario de inscripción proporcionado por la institución. Los requisitos pueden variar según el grado, procedencia del estudiante o situación migratoria.

¿Qué hacer si no hay cupo en el colegio oficial preferido en Valledupar?

Si no hay disponibilidad de cupo en la institución educativa seleccionada o más cercana, la familia debe acudir a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar. Esta entidad revisará la oferta de cupos en otras instituciones oficiales y orientará a los padres sobre el proceso de reubicación, asegurando el acceso al sistema educativo municipal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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