Por: EL PILON SA

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Las familias de Valledupar tienen plazo hasta el 31 de octubre para inscribir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios oficiales del municipio. Así lo dio a conocer Samantha Zuleta, secretaria de Educación de Valledupar, quien enfatizó que este trámite debe hacerse directamente en cada plantel educativo y no en la sede de la Secretaría de Educación Municipal. La funcionaria explicó en entrevista radial que actualmente se encuentra abierta la etapa de inscripción para aspirantes que planean ingresar en el calendario académico de 2027.

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Zuleta realizó un llamado a los padres de familia para que se acerquen al colegio que corresponda a su sector de residencia. Según sus declaraciones, las instituciones educativas del municipio se encargan de recoger los documentos requeridos para el proceso de inscripción, el cual es el primer paso de cara al ingreso formal de los estudiantes. No obstante, aclaró que la matrícula definitiva tendrá lugar después, una vez los aspirantes aporten toda la documentación y los soportes académicos requeridos.

De acuerdo con la secretaria de Educación, el proceso de matrícula de estudiantes nuevos iniciaría a partir del 1 de noviembre, justo después de culminar el periodo de inscripciones y en paralelo con el cierre del calendario escolar actual. En palabras textuales, Zuleta indicó: "Continuamos con el proceso de matrícula a partir del primero de noviembre, [momento en el que] ya deben tener los niños nuevos que se inscriben su documentación para poder hacer el proceso de matrícula". La recomendación principal desde la administración municipal es que los acudientes adelanten este trámite con anticipación y eviten dejarlo para los últimos días, siempre en los colegios correspondientes a la zona donde viven.

La secretaria recalcó que cada institución educativa en Valledupar atiende a sectores específicos, motivo por el que resulta fundamental que las familias consulten en el plantel adecuado según la dirección de su residencia. Este criterio busca asegurar que los cupos se asignen de forma equitativa y eficiente, considerando la disponibilidad y cercanía escolar.

Sobre la planeación de servicios complementarios, la Secretaría de Educación informó que ya trabaja en la planificación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, así como en el transporte escolar. Durante 2026, el PAE beneficiaría a 49.563 estudiantes en Valledupar, y el transporte escolar cubriría a alrededor de 2.300 menores. La entidad se encuentra adelantando los procesos de contratación para garantizar que estos apoyos estén disponibles en el ciclo lectivo de 2027.

Finalmente, Zuleta comentó que el calendario escolar 2027 está en etapa de socialización y aprobación con los docentes, aunque aún no se ha definido la fecha exacta de inicio de clases, existe la intención de empezar en las primeras semanas del año.

¿Cómo inscribir a un estudiante en un colegio oficial de Valledupar para el año 2027?

Para inscribir a un estudiante en un colegio oficial de Valledupar para el calendario 2027, los padres o acudientes deben acercarse directamente al plantel educativo más cercano a su lugar de residencia antes del 31 de octubre. Allí entregarán la documentación requerida y serán orientados sobre los pasos a seguir para continuar con el proceso de matrícula luego de la etapa de inscripción.

¿Qué servicios complementarios ofrece la Secretaría de Educación de Valledupar para el año escolar 2027?

La Secretaría de Educación de Valledupar ha anunciado que para el año escolar 2027 continuará con la planificación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que beneficia a decenas de miles de estudiantes y con el servicio de transporte escolar, que ofrece rutas para más de 2.300 niños, niñas y adolescentes del municipio. Ambos servicios están sujetos al proceso de contratación y programación adelantados por la autoridad educativa local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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