El presidente Abelardo de la Espriella lideró durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre un operativo de seguridad en diferentes sectores del centro de Cali, en una intervención contra estructuras y actividades relacionadas con la delincuencia. La operación contó con la participación de la Policía Nacional, además del acompañamiento del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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Durante uno de los recorridos, el mandatario ingresó a un inmueble donde las autoridades capturaron a un hombre señalado de estar involucrado en actividades criminales. En ese momento, según registró Semana, De la Espriella se dirigió al detenido y le dijo: “Bienvenido a la patria milagro”, mientras llevaba una pistola en el cinturón.

(Vea también: Presidente De La Espriella lidera la Operación Iron para recuperar el control del centro de Cali)

El procedimiento hizo parte de la denominada Operación Iron, con la que las autoridades intervinieron zonas del centro de Cali que han sido identificadas por las autoridades como puntos críticos de seguridad. En un mensaje posterior, De la Espriella afirmó: “Hoy los vamos a derrotar y vamos a liberar a gran parte de Cali de ese flagelo del crimen organizado”.

El alcalde Alejandro Eder también se refirió a la intervención y señaló que sectores como El Calvario, San Pascual y Sucre han enfrentado durante décadas problemas relacionados con actividades ilegales. “Llevamos más de 50 años, señor presidente, eso es lo que llevamos los caleños esperando este momento”, manifestó el mandatario local, según el reporte.

Ante esas palabras, De la Espriella respondió que la intervención buscaba recuperar ese sector de la ciudad. “Ya se acabó esa olla. En este Gobierno, con determinación, vamos a combatir el crimen en todas sus manifestaciones y vamos a liberar a Cali y a todo el país”, afirmó el presidente. La operación dejó además capturas e incautaciones de mercancía ilegal, drogas y armas, de acuerdo con el balance divulgado por el mandatario.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.