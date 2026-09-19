Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima enfrenta un fin de semana marcado por la incertidumbre climática, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Esta entidad advirtió que las condiciones climáticas en la región serán variables, con la presencia de lluvias en diferentes sectores del territorio, aunque indicó que el fin de semana no será completamente lluvioso. Al mismo tiempo, el Ideam mantiene activa la vigilancia por las altas temperaturas y el riesgo de incendios de cobertura vegetal, una alerta que implica atención especial en zonas con vegetación seca y áreas rurales.

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El comportamiento del clima para estos días, de acuerdo con Ideam, involucra varias fases. El viernes 28 de agosto estaba previsto que las lluvias de intensidad variable se hicieran presentes en la tarde y noche, respondiendo a la dinámica propia de la región Andina. El sábado 29 de agosto se proyectaba un aumento en las lluvias en buena parte del país, incluyendo el Tolima, principalmente durante la tarde y la noche. Sin embargo, para el domingo 30 de agosto se anticipaba una reducción en la frecuencia e intensidad de las lluvias frente al día anterior. A pesar de esta disminución, algunas zonas del Tolima podrían registrar precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En paralelo a las lluvias, el Ideam resalta otra problemática: los incendios de cobertura vegetal. El informe oficial mantenía al Tolima en la lista de los departamentos bajo observación por las condiciones propicias para la propagación de incendios. Por esa razón, las autoridades reiteran que las precipitaciones previstas en ciertas zonas no eliminan el riesgo de fuegos forestales. Esto se debe a que las condiciones meteorológicas pueden variar significativamente entre distintos municipios y sectores, lo que obliga a tomar precauciones adicionales y evitar cualquier actividad que implique la manipulación de fuego, sobre todo en áreas donde la vegetación permanece seca.

En conclusión, el Ideam recomienda a quienes habitan o visitan el Tolima estar atentos a los reportes oficiales, revisar las actualizaciones meteorológicas y ser especialmente cuidadosos durante las horas de mayor temperatura, así como antes de realizar actividades al aire libre, debido a la posibilidad de cambios bruscos en las condiciones del clima.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el Tolima este fin de semana según el Ideam?

El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica que el Tolima experimentará lluvias de intensidad variable especialmente entre la tarde y noche, aunque no será un fin de semana continuamente lluvioso. Las precipitaciones serán más marcadas el sábado, mientras que el domingo podrían disminuir, pero con posibilidad de aguaceros aislados en distintas zonas del departamento.

¿Por qué el Tolima se encuentra en alerta por incendios de cobertura vegetal?

El Ideam mantiene al Tolima bajo vigilancia debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la aparición de incendios de cobertura vegetal. Las altas temperaturas y la presencia de vegetación seca, sobre todo en zonas rurales, incrementan este riesgo, por lo que las lluvias anunciadas no garantizan la desaparición del peligro. Las autoridades llaman a extremar precauciones y evitar actividades que puedan provocar fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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