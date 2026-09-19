Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Jimmy González, reconocido comerciante en el barrio Galán, ubicado al sur de Ibagué, falleció en circunstancias que han causado conmoción entre los habitantes y trabajadores de la comuna 12, donde laboró durante más de una década. La trágica noticia ocurrió el viernes 18 de septiembre, después de las 8:00 de la noche, cuando se encontraba en su local dedicado a la venta de accesorios para celulares. Desde que se supo del ataque, la consternación y el dolor se han hecho presentes entre quienes compartían a diario con González.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente electo de la Junta de Acción Comunal del barrio Galán, Albeiro Roa, expresó el impacto que ha tenido la noticia, resaltando cómo Jimmy se había ganado el aprecio de la comunidad. Según Roa, “era un comerciante del barrio, una persona conocida”, palabras que reflejan la cercanía de González con el vecindario y el hecho de que llevaba más de 10 años participando activamente en la vida diaria del sector.

No era solo su oficio lo que hacía que González fuera recordado. Algunos vecinos destacaron, además, el episodio de valor que protagonizó años atrás al intervenir para evitar un robo en la misma área donde finalmente perdió la vida. Este hecho incrementó el impacto de su muerte, pues quienes transitan por la esquina donde quedó su local lo recuerdan como alguien dispuesto a ayudar y proteger a los suyos.

Adicionalmente, información preliminar conocida indica que Jimmy González también era pensionado de la Fuerza Pública. Este dato agrega un matiz al perfil de la víctima, evidenciando una trayectoria de servicio tanto en el ámbito institucional como en el comercio local.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen, permanece el recuerdo de Jimmy como un integrante valioso del barrio Galán. La inquietud y la tristeza no solo alcanzan a sus colegas comerciantes, sino a toda una comunidad preocupada por la seguridad y la tranquilidad en el sur de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Jimmy González y cuál fue su papel en el barrio Galán de Ibagué?

Jimmy González era un comerciante apreciado que durante más de 10 años trabajó y convivió con la comunidad del barrio Galán, en la comuna 12 de Ibagué. Además de su papel como dueño de un local de accesorios para celulares, fue recordado por haber intervenido en un robo y por su pasado como pensionado de la Fuerza Pública, lo cual consolidó su imagen de persona comprometida con la seguridad del sector.

¿Por qué causó conmoción la muerte del comerciante Jimmy González en Ibagué?

La muerte de Jimmy González generó consternación en el barrio Galán principalmente por su cercanía con los habitantes, su trayectoria de más de una década sirviendo a los vecinos y su intervención previa en un robo. Su fallecimiento no solo representa la pérdida de un comerciante, sino la de un ciudadano apreciado, lo que reavivó el debate sobre seguridad en la zona.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)