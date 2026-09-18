Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El futuro del Hotel Ambalá vuelve a estar en el centro del debate público en Ibagué. La Gobernación del Tolima planea presentar un proyecto ante la Asamblea Departamental para solicitar autorización y así poner en venta este emblemático inmueble, situado en pleno centro de la ciudad, según lo informado por El Nuevo Día. La discusión resurge luego de varios intentos por encontrar alternativas que permitieran conservar la edificación bajo control estatal, pero que finalmente no prosperaron.

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Durante la actual administración se intentó primero que el Hotel Ambalá pasara a ser operado mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. En ese sentido, hubo acercamientos con la sociedad Tequendama para evaluar un posible acuerdo, además de dos convocatorias públicas dirigidas a encontrar interesados en gestionar el hotel. A pesar de recibir algunas propuestas, los potenciales operadores no reunieron las condiciones exigidas y acabaron desistiendo del proceso.

Otra alternativa analizada, siempre de acuerdo con la información de El Nuevo Día, fue la posibilidad de que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) utilizara las instalaciones. Sin embargo, tras una evaluación detallada del edificio, tampoco se concretó ningún proyecto en ese sentido.

Los esfuerzos por evitar la venta directa del inmueble han chocado con las limitaciones presupuestales del departamento. La Gobernación no cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para afrontar una intervención de la magnitud que requiere la recuperación y adecuación del hotel. Esto impide que, por sí sola, pueda devolverle al edificio su funcionalidad y valor patrimonial.

De este modo, se plantea ahora la venta como la alternativa más viable para el futuro del Hotel Ambalá. El siguiente paso corresponde a la Asamblea del Tolima, que deberá analizar en sesiones extraordinarias la propuesta enviada por la Gobernación, abrir el debate necesario y decidir si da luz verde o no a la venta del inmueble.

La intención de la administración departamental es que, en caso de obtener la autorización, el hotel se ofrezca siguiendo los procedimientos establecidos por la ley, dentro de los cuales estaría la posibilidad de una subasta pública. Así, el destino de este tradicional espacio de Ibagué dependerá, en buena medida, de la decisión que tomen los diputados del departamento durante el próximo periodo extraordinario.

¿Por qué no se concretó el arrendamiento del Hotel Ambalá en Ibagué?

El contrato de arrendamiento del Hotel Ambalá no se concretó porque, aunque se recibieron propuestas de varios interesados y se realizaron acercamientos con la sociedad Tequendama, los posibles operadores no lograron cumplir con las condiciones necesarias requeridas para firmar un acuerdo, por lo que terminaron retirándose, según información de El Nuevo Día.

¿Qué pasos siguen para la venta del Hotel Ambalá en Tolima?

El siguiente paso consiste en que la Asamblea Departamental analice el proyecto presentado por la Gobernación para autorizar la venta del inmueble. Si la Asamblea da su aprobación, la venta se realizaría conforme a los mecanismos legales, incluyendo la opción de una subasta pública para adjudicar el Hotel Ambalá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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