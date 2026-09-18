Por: Noticiero 90 minutos

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A poco más de un mes de la emergencia causada por el terremoto, la Gobernación del Valle del Cauca, en colaboración con la Alcaldía de Cali, Propacífico y el gerente liquidador de Almacenes La 14, logró habilitar un espacio temporal para que 155 comerciantes de San Andresito del Sur pudieran retomar sus actividades económicas. Esta reubicación es resultado de la articulación institucional y busca que los comerciantes afectados por el desastre tengan un entorno digno y seguro mientras se adelanta la reconstrucción de su tradicional centro comercial.

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De acuerdo con declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el acuerdo logrado con Felipe Negret, gerente liquidador de La 14, y Propacífico permitió que estos negocios dispongan de instalaciones en La 14 de Pasoancho, con la meta de que regresen a su sede original tan pronto sea posible. Toro explicó que "estamos trabajando para que se reactiven económicamente mucho más y por eso estamos trabajando en este proyecto".

Este respaldo institucional fue reconocido por los propios comerciantes, quienes resaltaron la importancia de contar nuevamente con un lugar digno para trabajar. Viviana Cadavid, emprendedora, subrayó que la gobernadora cumplió la promesa de brindarles un espacio adecuado, expresando su satisfacción por la nueva ubicación, mientras Eduard Gómez agradeció la oportunidad de trabajar en mejores condiciones, invitando a la ciudadanía a respaldar sus negocios en este periodo de transición.

El apoyo no se limita únicamente a la reubicación física. Toro precisó que desde la Gobernación se están gestionando créditos sin intereses, en articulación con el Gobierno Nacional, para impulsar la reactivación de los negocios. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder señaló que la Alcaldía ya destinó 9.000 millones de pesos como fondo de capital semilla, a los cuales se sumarán 5.000 millones para un fondo de garantías que facilite el acceso a préstamos a pequeños y medianos empresarios.

Adicionalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse a las actividades de reactivación programadas en La 14 de Pasoancho durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, para apoyar a los emprendedores locales a través de jornadas deportivas y culturales. Más allá de Cali, la gobernadora anunció caravanas solidarias para estimular la economía y el turismo en distintos municipios del Valle del Cauca, comenzando en Sevilla y continuando en Buenaventura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha apoyado la Gobernación del Valle a los comerciantes de San Andresito del Sur tras el terremoto?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la Gobernación del Valle del Cauca facilitó la reubicación de 155 comerciantes en La 14 de Pasoancho y está gestionando líneas de crédito sin intereses junto al Gobierno Nacional. Así busca promover la recuperación económica mientras se adelantan las obras en San Andresito del Sur.

¿Qué tipo de actividades de reactivación se están realizando para los comerciantes afectados en Cali?

Según información de la Alcaldía de Cali, se han programado actividades deportivas y culturales en La 14 de Pasoancho durante el Día del Amor y la Amistad como parte de las acciones para estimular las ventas y la solidaridad ciudadana con los emprendedores desplazados por la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.