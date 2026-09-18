Por: Noticiero 90 minutos

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La temporada de verano acentúa la preocupación por el acceso al agua en Cali, donde Empresas Municipales de Cali (Emcali) ha incrementado los operativos para detectar y eliminar conexiones ilegales en la Comuna 18. Según información recogida por Noticiero 90 Minutos, la empresa ha dado prioridad a la identificación de instalaciones clandestinas que afectan el suministro de agua potable para los usuarios que poseen contratos formales.

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De acuerdo con Emcali, estas conexiones irregulares perjudican directamente al sistema de acueducto, ocasionando dificultades en la presión y la continuidad del servicio. Carlos Sarasti, subgerente comercial de acueducto y alcantarillado de Emcali, señaló que el impacto es notorio: “Desafortunadamente, todas estas conexiones lo que hacen es que tengamos uno de los tanques de distribución, que es el tanque MM2, que no permite que se llene para poder empezar a distribuir a todos los que son usuarios que tienen su recibo con nosotros”. Esta explicación pone en contexto cómo los usuarios que cumplen con la legalidad ven comprometida la calidad del servicio a causa de las instalaciones ilícitas.

Durante las inspecciones recientes, Emcali y las autoridades locales han encontrado tubos, mangueras y otras conexiones clandestinas que conducían el agua hacia predios no autorizados, incluidas viviendas y comercios. El objetivo de los operativos es claro: lograr que el agua llegue de manera adecuada y justa a quienes cuentan con el servicio formalmente contratado. Las acciones no solo se limitan a la Comuna 18, pues en septiembre de 2025, Emcali reportó el hallazgo y retiro de ocho conexiones ilegales en el sector de Los Chorros, donde el agua extraída abastecía lavaderos de motos, supermercados y otros establecimientos comerciales.

El fenómeno de las conexiones ilegales, lejos de ser un hecho aislado, representa un reto constante para la operadora del acueducto. Por ello, Emcali confirmó que los operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de proteger la calidad y continuidad del servicio para toda la comunidad usuaria registrada, especialmente en épocas de sequía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las conexiones ilegales de agua el servicio en Cali?

Las conexiones ilegales, según Emcali, alteran el sistema de acueducto, disminuyen la presión y dificultan la provisión continua de agua a los usuarios formales. El tanque MM2, uno de los principales de la ciudad, no puede llenarse adecuadamente por dichas extracciones, lo que reduce la capacidad de distribución para quienes tienen contrato vigente.

¿Qué estrategias utiliza Emcali para combatir las conexiones clandestinas de agua?

Emcali desarrolla operativos de inspección en zonas vulnerables, retira conexiones irregulares y busca garantizar distribución equitativa del recurso. Las acciones abarcan desde ciertas comunas hasta sectores comerciales, con la meta de detectar a quienes utilizan el servicio sin autorización y proteger la red pública de abastecimiento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.